FT: Hegseth’in aracı kurumu savaş öncesi savunma yatırımı aradı

Financial Times’ın aktardığına göre, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in aracı kurumu, İran’a yönelik ABD-İsrail saldırısından haftalar önce büyük savunma şirketlerine yatırım yapma girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

Habere göre, Hegseth’in Morgan Stanley’deki aracı kurumu, şubat ayında BlackRock ile temasa geçerek savunma sektörüne odaklanan bir ETF’ye milyonlarca dolarlık yatırım yapılmasını gündeme getirdi.

Söz konusu fonun, artan savunma harcamalarından faydalanabilecek şirketlere yatırım yaptığı ve portföyünde Lockheed Martin, Northrop Grumman ve RTX Corporation gibi şirketlerin yer aldığı belirtildi.

İddiaların ardından Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu iddia tamamen yanlış ve uydurma” ifadelerini kullandı. Hegseth veya temsilcilerinin böyle bir girişimde bulunmadığını savundu.

Haberde, söz konusu yatırımın nihai olarak hayata geçirilmediği, çünkü ilgili fonun o dönemde Morgan Stanley müşterilerine açık olmadığı ifade edildi. Ancak girişimin zamanlaması dikkat çekti.

Haberde, Hegseth’in, İran’a yönelik askeri operasyonun en güçlü savunucularından biri olduğu hatırlatılırken, bu süreçte savunma sektörüne yatırım girişiminin “çıkar çatışması” tartışmalarını gündeme getirebileceği değerlendiriliyor.

Haberde ayrıca, Trump yönetiminin kararları öncesinde finans piyasalarında yapılan işlemlerin Wall Street analistleri tarafından mercek altına alındığı belirtildi.