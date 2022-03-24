G7 liderlerinden Rusya’ya nükleer silah uyarısı
Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya gelen G7 liderleri yayınladıkları ortak açıklamada, Rusya’yı Ukrayna’ya saldırılarında kimyasal, biyolojik ve nükleer silah kullanmaması konusunda uyardı.
G7 liderleri Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya geldi.
G7 ülkelerinin liderleri toplantının ardından yapılan ortak bildiriyle Rusya’yı kimyasal, biyolojik ve nükleer silahlar ile türevlerinin kullanımı tehdidine karşı açıkça uyardı. Bildiride, Rusya tarafından yapılan Ukrayna’nın kimyasal veya nükleer silah kullanma hazırlığında olduğu iddiaları ise dezenformasyon olarak nitelendirildi ve kınandı.
Bildiride, üstü kapalı olarak Çin’in Rusya’ya askeri ve mali yardım yapma planlarına da değinilirken, G7 ülkelerinin Rusya’ya uygulanan yaptırımların etkisini azaltmak amacıyla destekleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunan ülkelere de benzer kısıtlamaları uygulamak için görüş birliği içerisinde oldukları aktarıldı.
Bildiride, Rusya yönetiminin kendi halkına karşı güç kullanarak uyguladığı ve etkinliği gün geçtikçe artan baskı rejiminden bahsedilerek, G7 ülkelerinin bu durumdan endişe duyduğu belirtildi.
G7 liderleri ayrıca, Rusya’nın G20’de kalması konusunda açıkça bir görüş sergilemese de bundan sonra Rusya’nın uluslararası kuruluşlarda temsil edilmemesi gerektiğini savundu.
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