İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: "G7 Bakanları Rusya'ya karşı güçlü yaptırım paketinde anlaştı"
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, G7 Dışişleri Bakanlarının Rusya'ya karşı "güçlü ve koordineli bir yaptırım paketi" üzerinde anlaştıklarını duyurdu.
Rusya’ya yönelik yaptırımlar arka arkaya gelmeye devam ediyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss yaptığı açıklamada, G7 Dışişleri Bakanlarının Rusya'ya karşı "güçlü ve koordineli bir yaptırım paketi" üzerinde anlaştıklarını duyurarak, "G7 Dışişleri Bakanları, Rusya'nın uluslararası taahhütlerini ihlal etmesini şiddetle kınıyor. Yanıt olarak güçlü bir koordineli yaptırım paketi üzerinde anlaştık. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimiz sarsılmaz" dedi.
İNGİLTERE'DEN RUSYA'YA İLK YAPTIRIMLAR
Truss ayrıca, İngiltere'nin Rusya'nın saldırganlığı karşısında Keremlin Sarayı’nın ayrıcalık verdiği kurum ve şahıslarda dahil olmak üzere Rus bankalarını hedef alan ilk yaptırımlarını açıkladı. Truss, "Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliğini daha fazla ihlal etmesine yanıt olarak, Putin'in yakın çevresindeki oligarklar ve Rusya'nın Kırım'ı işgalini finanse eden bankalar, İngiltere'nin ilk yaptırım dalgasının hedefi oldu" dedi. Yaptırımların Rusya’nın stratejik çıkarlarını bozmayı hedeflediğini aktaran Truss, "Bu ilk yaptırım dalgası, Kremlin'e yakın oligarkları ve bankaları vuracak. İngiltere'nin ekonomik ağırlığını Rusya'nın stratejik çıkarlarını bozmak için kullanacağına dair açık bir mesaj gönderecek" ifadelerini kullandı.
"RUSYA EĞER UÇURUMUN EŞİĞİNDEN ÇEKİLMEZSE ÇOK DAHA İLERİ GİTMEYE HAZIRIZ”
Truss, "Rusya eğer uçurumun eşiğinden çekilmezse çok daha ileri gitmeye hazırız. Rus devletinin ve Rus şirketlerinin piyasalarımızdaki fon toplama kabiliyetini kısıtlayacağız. Bir dizi yüksek teknoloji ihracatını yasaklayarak, Rus bankalarını küresel ekonomiden daha fazla izole edeceğiz” dedi.
Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise yaptığı açıklamada, 5 Rus bankasının ve 3 kişinin yaptırım listesine alındığını bildirmişti.
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