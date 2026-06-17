G7 Zirvesi'nde açık mikrofonlara takılan renkli anlar: Meloni’nin sigara itirafı, Macron’un kayıp saati

G7 Zirvesi’nde savaş, ticaret, uluslararası güvenlik ve teknoloji başlıkları masadayken, dünya liderlerinin toplantı aralarında yaptığı samimi sohbetler de açık mikrofonlara yansıdı.

Liderlerin gündeminde sigara alışkanlıklarından futbola, hediye diplomasisinden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un masada unuttuğu saate kadar birçok konu vardı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin sigara alışkanlığı, zirvede açık mikrofonlara yansıyan sohbetlerden biri oldu.

Meloni, uyanmak için “üç kahve” içmek zorunda kaldığını söyleyince, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, “Bir sigara da gerekiyor mu?” diye sordu.

Meloni ise sigarayı “bir ay önce” bıraktığını söyledi. Bunun üzerine liderler arasında sigara bırakma üzerine kısa bir sohbet başladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’ya ne zaman sigarayı bıraktığını sordu. Costa, sigarayı bırakmasının üzerinden 21 yıl geçtiğini anlattı.

FUTBOL SOHBETİ ZİRVEYE DAMGA VURDU

FIFA Dünya Kupası devam ederken, futbol da liderlerin gündeminden eksik olmadı.

Zirve sırasında bir kişinin Fransa Milli Takımı için “Allez les bleus!” diye bağırdığı duyuldu.

Bir başka liderin ise Paris Saint-Germain’in Şampiyonlar Ligi zaferinden söz ettiği kaydedildi.

İngiltere Başbakanı Starmer da Yeşil Burun Adaları’nın Dünya Kupası şampiyonu İspanya ile 0-0 berabere kalmasını “gerçekten dikkat çekici” sözleriyle değerlendirdi.

TRUMP'TAN UFC YORUMU

ABD Başkanı Donald Trump ise sohbet sırasında Beyaz Saray’da 80’inci yaş günü kapsamında düzenlediği UFC kafes dövüşü etkinliğine değindi.

Trump’ın, UFC Başkanı Dana White hakkında övgü dolu ifadeler kullandığı aktarıldı.

LİDERLERE ÖZEL BİSİKLET HEDİYESİ

Zirvede hediye diplomasisi de öne çıktı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, gelecek yıl Fransız Alpleri’nde düzenlenecek Dünya Bisiklet Şampiyonası’nı tanıtmak amacıyla G7 liderlerine kişiye özel bisikletler hediye ettiği bildirildi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise Trump’a, üzerinde “Trump” yazan ve ABD Başkanlığı’ndaki 47’nci dönemine atıfla 47 numarasını taşıyan Almanya Milli Takımı forması hediye etti. Trump, formayı kaldırarak fotoğraf çektirdi.

Merz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Geçmiş 80’inci yaş gününüz kutlu olsun” ifadelerini kullandı ve “Sonuçta aynı takımdanız” mesajını paylaştı.

MACRON SAATİNİ UNUTTU

Zirvenin dikkat çeken anlarından biri de Macron’un saatini masada unutmasıyla yaşandı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, “Saatini burada bırakmış. Saatini aldık” diyerek liderlerin dikkatini saate çekti.

Bunun üzerine Trump, “Eğer gittiyse bana verin” diyerek espri yaptı. Trump’ın sözleri liderler arasında gülüşmelere neden oldu.

TRUMP'IN GRÖNLAND MESAJI

Açık mikrofonlara yansıyan bir başka dikkat çekici an ise Trump ile Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa arasındaki kısa konuşmada yaşandı.

Trump’ın Costa’ya “Anlıyor musun?” diye sorduğu, ardından kısa bir duraklamadan sonra “Grönland” dediği duyuldu.

Konuşmanın öncesi ve sonrası net olarak duyulmazken, Trump’ın Danimarka’ya bağlı özerk bölge Grönland’ı satın alma yönündeki geçmiş ilgisi, daha önce Avrupalı siyasetçilerin tepkisini çekmişti.