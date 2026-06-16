G7 Zirvesi’nde doğum günü sürprizi: Merz’den Trump’a forma hediyesi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, G7 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump’a gecikmiş doğum günü hediyesi verdi.

Merz, Trump’a üzerinde “TRUMP” yazan ve 47 numarasını taşıyan Almanya milli takım forması hediye etti.

Merz’in hediyesi, G7 liderlerinin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yapacağı toplantı öncesinde takdim edildi.

Toplantı başlamadan önce yerine doğru ilerleyen Merz, hazırlanan formayı alarak Trump’ın yanına gitti.

Alman Başbakan, formayı kaldırarak üzerindeki numarayı ve “TRUMP” yazısını gösterdi.

Merz, Almanya Milli Takımı formasını takdim ettiği anlara ilişkin kareleri, “Geçmiş 80'inci yaş gününüz kutlu olsun Sayın Başkan. Ne de olsa aynı takımdayız” notuyla paylaştı.

Trump’ın hediyeyi memnuniyetle karşıladığı ve Merz’e teşekkür ettiği görüldü. ABD Başkanı daha sonra formayı masasındaki eşyalarının yanına bıraktı.