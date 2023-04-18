G7 Zirvesi'nde Rusya vurgusu: Cezai adımlar yoğunlaştırılacak
G7 ülkeleri, Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rusya'nın, ekonomik yaptırımlardan kaçınabilmesinin önlenmesinde iş birliğini artıracak.
G7 Dışişleri Bakanları, Japonya'nın dönem başkanlığında, ülkenin Nagano eyaletindeki Karuizawa kentinde bir araya geldi.
Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, bakanların görüşmesinde, Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların önemi vurgulandı.
Rusya'nın yürürlükteki ekonomik yaptırımlardan kaçınabilmesinde ve Rusya'nın üçüncü taraf ülkelerden askeri yardım tedarikinin önlenmesinde, iş birliğinin artırılması taahhüt edildi.
Görüşmede, Rusya'ya karşı cezai adımların yoğunlaştırılması ve bu cezai adımların tam ve koordineli şekilde uygulanması sözü verildi.
Bakanlar görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, geçen ay sonunda yaptığı açıklamada, Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandıracağı planlamasını kınadı.
Ev sahibi Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, görüşmede, "Rusya'nın nükleer silah kullanma tehdidi dahil, statükonun güç kullanılarak değiştirilmesine yönelik tek taraflı her teşebbüsü kati şekilde reddedeceğiz" ifadelerini kullandı.
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