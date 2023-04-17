Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Ukrayna'ya yardımlar kesilirse, Rusya savaşı kazanacak

Yayınlanma: 17.04.2023 - 15:48

Güncelleme: 17.04.2023 - 15:48

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuştu.

Andrzej Duda, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya yönelik yardımlarının kesilmesi halinde bunun yenilgi anlamına geleceğini söyledi.

Duda, "Ukrayna'ya yapılan yardımın sona erdirilmesi çağrısında bulunan çok rahatsız edici sözler sarf edildi. Ukrayna'nın komşusu, Buradan, AB'nin bizim tarafımızdan, Ukrayna'ya yardımı durdurma çağrısı yapan herkesin Moskova'nın çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini, Rusya'nın çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini ve sonunda Rusya'nın Ukrayna'yı yenmesini sağlamaya çalıştığını söyledim, çünkü Rusya gibi bir gücün üstünlüğü ortada" dedi.

Duda, Ukrayna'ya yardım etmeye devam etme sözü vererek, "Onları destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz ve tüm dünyayı Ukrayna'ya sürekli yardım sağlamaya çağırıyoruz.... Rusya kazanamaz..." diye konuştu.

Duda ayrıca, "Eğer Ukrayna yardım almazsa, Rusya bu savaşı kazanacaktır" diye ekledi.