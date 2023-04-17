Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Ukrayna'ya yardımlar kesilirse, Rusya savaşı kazanacak

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya yönelik yardımlarının kesilmesi halinde savaşın Rusya lehine döneceğini savunarak, bunun yenilgi anlamına geleceğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2023 - 15:48
Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Ukrayna'ya yardımlar kesilirse, Rusya savaşı kazanacak
Abone Ol google-news

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuştu.

Andrzej Duda, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya yönelik yardımlarının kesilmesi halinde bunun yenilgi anlamına geleceğini söyledi.

Duda, "Ukrayna'ya yapılan yardımın sona erdirilmesi çağrısında bulunan çok rahatsız edici sözler sarf edildi. Ukrayna'nın komşusu, Buradan, AB'nin bizim tarafımızdan, Ukrayna'ya yardımı durdurma çağrısı yapan herkesin Moskova'nın çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini, Rusya'nın çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini ve sonunda Rusya'nın Ukrayna'yı yenmesini sağlamaya çalıştığını söyledim, çünkü Rusya gibi bir gücün üstünlüğü ortada" dedi.

Duda, Ukrayna'ya yardım etmeye devam etme sözü vererek, "Onları destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz ve tüm dünyayı Ukrayna'ya sürekli yardım sağlamaya çağırıyoruz.... Rusya kazanamaz..." diye konuştu.

Duda ayrıca, "Eğer Ukrayna yardım almazsa, Rusya bu savaşı kazanacaktır" diye ekledi.


polonya Rusya-Ukrayna Savaşı Ukrayna

İlgili Haberler

Polonya ve Macaristan, Ukrayna’dan gıda ihracatını yasakladı

Polonya ve Macaristan, Ukrayna’dan gıda ihracatını yasakladı
Polonya: Avrupa'nın en güçlü ordusunu kuracağız

Polonya: Avrupa'nın en güçlü ordusunu kuracağız
Polonya, Zelenski'ye ülkenin en yüksek nişanını takdim etti

Polonya, Zelenski'ye ülkenin en yüksek nişanını takdim etti

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler