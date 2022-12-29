G7'den Taliban'a uyarı

29 Aralık 2022 Perşembe, 15:34

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, Afganistan'da faaliyet gösteren yerel veya yabancı sivil toplum kuruluşlarının (STK) kadın personel çalıştırmasını ikinci bir duyuruya kadar askıya aldı.

Yasak, Taliban'ın geçen yıl iktidarı yeniden ele geçirmesinden bu yana Afganistan'da kadın haklarına yönelik son darbe oldu.

G7 Dışişleri Bakanları, Taliban'ın bu yasak kararındandan "acilen geri dönmesi" çağrısında bulundu.

AFP'nin haberine göre bakanlar, "Taliban'ın ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının (STK) kadın çalışanlarını işyerinden men eden pervasız ve tehlikeli kararının, hayatta kalmak için insani yardıma muhtaç milyonlarca Afganlıyı riske atmasından ciddi endişe duyduklarını" ifade etti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada "Taliban'ı bu kararından acilen geri dönmeye çağırıyoruz" denildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, "Kadınlar insani yardım ve temel ihtiyaç operasyonlarının kesinlikle merkezinde yer almaktadır. Afganistan'da yardım dağıtımına katılmadıkları sürece, STK'lar ülkenin en savunmasız insanlarına gıda, ilaç, kışlık giysi ve yaşamak için ihtiyaç duydukları diğer malzeme ve hizmetleri sağlamak için ulaşamayacaktır" dedi ve ekledi:

"Taliban, başta kadınlar ve kız çocukları olmak üzere Afgan halkının haklarını, özgürlüklerini ve refahını küçümsediğini göstermeye devam ediyor"

Açıklama; Christian Aid, ActionAid, Save the Children, Norveç Mülteci Konseyi ve CARE yardım kuruluşlarının yasağa tepki olarak Afganistan'daki faaliyetlerini askıya almasının ardından geldi.

Sağlık, eğitim ve diğer alanlarda acil müdahale sağlayan ve Afganistan genelinde 3 bin kadını istihdam eden Uluslararası Kurtarma Komitesi de hizmetlerini askıya aldığını açıkladı.

Christian Aid tarafından yapılan açıklamada "Afganistan'da milyonlarca insan açlığın eşiğinde" denildi.

Christian Aid, "Ailelerin yiyecek alabilmek için çocuklarını satmak zorunda kalacak kadar çaresiz olduklarına dair haberler son derece yürek parçalayıcı" diyen Hasan, kadın yardım çalışanlarına yönelik bir yasağın "giderek artan sayıda ihtiyaç sahibi insana yardım etme kabiliyetimizi kısıtlayacağını" ifadesinde bulundu.