Gagavuzya'da, Türkiye'den güvenlik talebi
Gagavuzya Özerk Bölgesi, Moldova-Romanya savaşının çıkmasından endişe duyduğu için Türkiye'den güvenlik talebinde bulunacak.
Gagavuzya Özerk Bölgesi milletvekilleri, Moldova ve Romanya savaşının başlamasından endişe duyduklarını söylediler.
Gagavuzya milletvekili, Komrat kentine asker ve mühimmat yığan Moldova ile Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başladığı günlerde sınıra asker gönderen Romanya'ya karşı duydukları endişe sebebiyle Türkiye'den güvenlik talebi isteyeceklerini ifade etti.
Gagavuzya'da yayınlanan Ana Sözü gazetesine göre, Romanya ile birleşmenin yeniden gündeme geldiği Moldova'da, Romanya kontrolüne girmek istemeyen Gagavuzya Özerk bölgesi ilk olarak Rusya'dan yardım talebinde bulunacak.
2 Ocak'ta gerçekleşecek olan Gagavuzya Özerk Bölgesi kongresi, Rusya'nın yanı sıra Türkiye'den ve OECD ülkelerinden de yardım isteyecek.
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