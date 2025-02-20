Bugüne dek sadece bir Başkan oraya girebildi... '147,3 milyon ons altın' Trump'ın radarında!
ABD Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başında bulunan ünlü girişimci Elon Musk'ın, "Fort Knox" deposunu inceleyeceğinin açıklanması üzerine gözler, ülkenin 147,3 milyon ons altın rezervinin muhafaza edildiği bu gizemli merkeze çevrildi.
Birleşik Devletler Külçe Deposu (United States Bullion Depository) şeklinde adlandırılan Fort Knox, ABD darphane verilerine göre resmen 147,3 milyon ons altın varlığına sahip.
Kentucky eyaletindeki tesis, ülkenin en eski federal kolluk kuvvetlerinden biri olan 'Darphane Polisi' tarafından korunuyor ve ABD ordusuna ait 109 dönümlük bir askeri üssün içerisinde yer alıyor.
TRUMP: "ALTINLAR YERİNDE DEĞİLSE..."
ABD Başkanı Donald Trump, dün gece başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilere verdiği demeçte sürpriz bir şekilde buraya değindi.
Bir gazetecinin, "Elon Musk'ın Pentagon'da bütçe kesintilerine gidip gitmeyeceği" sorusu üzerine Trump, alışılagelmiş bir cevap yerine başka bir konuya odaklanarak, "Musk'ın, Kentucky eyaletindeki 'Fort Knox' altın rezervleri deposunu denetleyeceğini" söyledi.
Trump ayrıca, "Altınlar orada değilse (o zaman) çok sinirleniriz" dedi.
MUSK: "BELKİ ORADA, BELKİ DE DEĞİLDİR..."
Musk ise milyonlarca takipçisi bulunan X hesabından yaptığı bir paylaşımında, "Altınların Fort Knox'tan çalınmadığını ne malum? Belki orada, belki de değildir" ifadelerini kullanmıştı.
Bu polemik üzerine, uluslararası basının odak noktası, Kentucky eyaletindeki dünyanın en değerli varlıklarını saklayan bu tesise çevrildi.
ANA KASA KAPISI "20 TON" AĞIRLIĞINDA
750 ton takviyeli çelik ve 670 ton yapısal çelik içeren deponun "matkaplara ve patlayıcılara karşı dayanıklı" ana kasa kapısı, tam 20 ton ağırlığında.
ABD Darphanesi internet sitesine göre, tesisin gerçek yapısı ve içeriği sadece birkaç kişi tarafından biliniyor ve hiç kimse "kasayı açmak için gerekli tüm prosedürleri" bilmiyor.
İnternet sitesinde "tesiste ziyaretçiye izin verilmez" yazısı bulunuyor.
DEPODA BAŞKA NELER SAKLANIYOR?
Depoda ayrıca, "ABD Anayasası ve Bağımsızlık Bildirgesi" muhafaza ediliyor. 1215 yılında İngiltere Kralı John'un imzaladığı, ilk kez kralın yetkilerini kısıtlayan ve halka temel hak ve özgürlükler tanıyan tarihi Magna Carta belgesi de bir dönem burada saklandı.
Macaristan'ın 11. yüzyıla dayanan ve II. Dünya Savaşı sırasında Sovyetlerin eline geçmesini önlemek amacıyla gizlice Fort Knox'a taşınan "Kutsal Tacı" da 1978'e kadar depoda saklanmıştı.
ABD hükümeti, Soğuk Savaş döneminde Fort Knox'ta ayrıca, küresel tedariklerin aksaması durumunda kullanılmak üzere "büyük miktarda morfin sülfat" depolamıştı.
REZERVLERİN GÜNCEL DEĞERİ
1929-39 yılları arasında yaşanan "Büyük Buhran" döneminde, ABD vatandaşlarının altınlarını muhafaza etmek amacıyla inşa edilen Fort Knox, o tarihten bu yana sadece altın külçeleri değil, dünyanın en değerli hazinelerinden bazılarını muhafaza etti.
Yaklaşık 100 yıldır ABD vatandaşlarınca "ülkenin finansal güvenliğinin sembolü" olarak tanınan bu depoda saklanan mevcut altın varlığı tamı tamına 147,3 milyon ons. Bugüne kadar depoda kayda geçirilen en yüksek altın rezervi ise Aralık 1941'de 649,6 milyon ons olarak kaydedildi.
Serbest piyasada altının ons başına işlem gördüğü 2930 dolar seviyesi göz önünde bulundurulduğunda, Fort Knox'taki altının güncel piyasa değeri 435 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.
BUGÜNE KADAR TEK BİR BAŞKAN GİREBİLDİ
Bugüne kadar Fort Knox deposunun yetkisiz personele kapılarını yalnızca üç kez açtığı biliniyor. 1943'te buraya giren Franklin Roosevelt, depoya ayak basan tek ABD Başkanı oldu.
Depo, 1974 yılında, "örümcek ağlarını temizlenerek, halka altınlarının sağlam ve güvenli olduğuna dair güvence vermesi" için kapılarını, 10 ABD Kongre üyesi ve gazetecilerden oluşan bir heyete açmıştı.
"ALTINLAR GÜVENDE" MESAJI
Trump'ın ilk görev dönemine denk gelen 2017 yılında Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Senatör Mitch McConnell, beraberindeki heyetle depoya girmişti.
Heyette yer alan dönemin Kentucky Valisi Matt Bevin de ziyarete yönelik açıklamasında, "Altınlar güvende" ifadesini kullanmıştı.
Öte yandan, denetimler sırasında altının saflığını test etmek amacıyla oldukça küçük miktarlarda altın dışarı çıkarılabilirken, uzun yıllardır depodan altın transferi yapılmadığı biliniyor.
ULUSAL BASIN ŞÜPHELİ
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, kamuoyunda üretilen spekülasyonlara karşı katıldığı bir televizyon programındaki konuşmasında, "Her yıl denetim yapıyoruz. Tüm altınlar yerli yerinde duruyor" dedi.
Ulusal basında ise depoda 1953'te yapılan son kapsamlı denetimden bu yana yalnızca "rutin kasa mühür kontrollerinin yapıldığı" belirtiliyor.
KOMPLO TEORİLERİ
Kamuoyunda "yetersiz şeffaflıkla" eleştirilen depoda "altınların güvenle beklediği", "bir kısmının gizlice satıldığı" veya "altın rengine boyanmış tungsten külçelerle değiştirildiği" iddiaları yer alıyor...
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