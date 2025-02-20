Bugüne dek sadece bir Başkan oraya girebildi... '147,3 milyon ons altın' Trump'ın radarında!

MUSK: "BELKİ ORADA, BELKİ DE DEĞİLDİR..."

Musk ise milyonlarca takipçisi bulunan X hesabından yaptığı bir paylaşımında, "Altınların Fort Knox'tan çalınmadığını ne malum? Belki orada, belki de değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Bu polemik üzerine, uluslararası basının odak noktası, Kentucky eyaletindeki dünyanın en değerli varlıklarını saklayan bu tesise çevrildi.