2022 yılının en yaşanabilir ve en az yaşanabilir 10 şehri

The Economist dergisinin yan kuruluşu olan Economist Intelligence Unit ‘dünyanın en yaşanabilir ve en az yaşanabilir şehirleri’ raporunu yayımladı.

Economist Intelligence Unit dergisinin raporuna göre, ortaya çıkan listedeki sıralama; sağlık hizmetleri, suç oranları, siyasi istikrar, altyapı ve yeşil alan imkanı gibi kriterlere göre belirlendi.