2022 yılının en yaşanabilir ve en az yaşanabilir 10 şehri

cumhuriyet.com.tr
22 Eylül 2022 Perşembe, 14:42
<p><strong>The Economist</strong> dergisinin yan kuruluşu olan Economist Intelligence Unit ‘dünyanın en yaşanabilir ve en az yaşanabilir şehirleri’ raporunu yayımladı.</p> <p>Economist Intelligence Unit dergisinin raporuna göre, ortaya çıkan listedeki sıralama; sağlık hizmetleri, suç oranları, siyasi istikrar, altyapı ve yeşil alan imkanı gibi kriterlere göre belirlendi.</p>

The Economist dergisinin yan kuruluşu olan Economist Intelligence Unit ‘dünyanın en yaşanabilir ve en az yaşanabilir şehirleri’ raporunu yayımladı.

Economist Intelligence Unit dergisinin raporuna göre, ortaya çıkan listedeki sıralama; sağlık hizmetleri, suç oranları, siyasi istikrar, altyapı ve yeşil alan imkanı gibi kriterlere göre belirlendi.

<p>Geçen yılın birincisi olan Yeni Zelanda’nın Auckland kenti, 2022’de 34. sırada kaldı. Dünyanın en az yaşanabilir şehri ise Suriye’nin Şam kenti oldu.</p> <p>Şam’a Nijerya’dan Lagos, Libya’dan Trablus eşlik etti. İşte dünyanın en yaşanabilir ve en az yaşanabilir şehirleri.</p>

Geçen yılın birincisi olan Yeni Zelanda’nın Auckland kenti, 2022’de 34. sırada kaldı. Dünyanın en az yaşanabilir şehri ise Suriye’nin Şam kenti oldu.

Şam’a Nijerya’dan Lagos, Libya’dan Trablus eşlik etti. İşte dünyanın en yaşanabilir ve en az yaşanabilir şehirleri.

<p><strong>DÜNYANIN EN AZ YAŞANABİLİR ŞEHİRLERİ</strong></p> <p><em><strong>Dünya şehirlerinin yer aldığı uzun listede son sıralardaki şehirler şöyle;</strong></em></p> <p><strong>163</strong>- İran, Tahran</p>

DÜNYANIN EN AZ YAŞANABİLİR ŞEHİRLERİ

Dünya şehirlerinin yer aldığı uzun listede son sıralardaki şehirler şöyle;

163- İran, Tahran

<p><strong>164-</strong> Kamerun, Douala</p>

164- Kamerun, Douala

<p><strong>165-</strong> Zimbabve, Harare</p>

165- Zimbabve, Harare

<p><strong>166</strong>- Bangladeş, Dakka</p>

166- Bangladeş, Dakka

<p><strong>167</strong>- Papua Yeni Gine, Port Moresby</p>

167- Papua Yeni Gine, Port Moresby

<p><strong>168-</strong> Pakistan, Karaiçi</p>

168- Pakistan, Karaiçi

<p><strong>169-</strong> Algeria, Algeria</p>

169- Algeria, Algeria

<p><strong>170</strong>- Libya, Trablus</p>

170- Libya, Trablus

<p><strong>171</strong>- Nijerya, Lagos</p>

171- Nijerya, Lagos

<p><strong>172</strong>- Syria, Şam</p>

172- Syria, Şam

<p>Dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesinde ilk sırada Avusturya’nın başkenti olan Viyana bulunuyor.</p> <p>Kopenhang ise Küresel Yaşanabilirlik Endeksi’nde ikici sırayı aldı. Ukrayna bu sene Rusya saldırısı nedeniyle şehrin geldiği noktada listede yer alamadı.</p>

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesinde ilk sırada Avusturya’nın başkenti olan Viyana bulunuyor.

Kopenhang ise Küresel Yaşanabilirlik Endeksi’nde ikici sırayı aldı. Ukrayna bu sene Rusya saldırısı nedeniyle şehrin geldiği noktada listede yer alamadı.

<p><strong>DÜNYANIN EN YAŞANABİLİR ŞEHİRLERİ</strong></p> <p>1- Avusturya, Viyana</p>

DÜNYANIN EN YAŞANABİLİR ŞEHİRLERİ

1- Avusturya, Viyana

<p><strong>2- </strong> Danimarka, Kopenhang</p>

2-  Danimarka, Kopenhang

<p><strong>3-</strong>  İsviçre, Zürih</p>

3-  İsviçre, Zürih

<p><strong>4- </strong> Kanada, Calgary</p>

4-  Kanada, Calgary

<p><strong>5-</strong> Kanada, Vancouver</p>

5- Kanada, Vancouver

<p><strong>6-</strong> İsviçre, Cenevre</p>

6- İsviçre, Cenevre

<p><strong>7- </strong> Almanya, Frankfurt</p>

7-  Almanya, Frankfurt

<p><strong>8-</strong> Kanada, Toronto</p>

8- Kanada, Toronto

<p><strong>9-</strong> Netherlands, Amsterdam</p>

9- Netherlands, Amsterdam

<p><strong>10-</strong> Japan, Osaka</p>

10- Japan, Osaka

İstanbul dünya şehirleri yaşanabilir şehirler Türkiye Raporu Türkiye kaçıncı sırada

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