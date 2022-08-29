Deha filminin konusu nedir? Deha filminin oyuncuları kimlerdir? Deha filminin hikayesi gerçek mi?

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 19:14

Orijinal adı Gifted olan dram türündeki filmin senaristliğini Tom Flynn yapmıştır. 2017 yılı ABD yapımı filmin başrolünde, Chris Evans ve Mckenna Grace üstlenmektedir.

DEHA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Hayatı başarısızlıklarla dolu olan Frank Adler, Florida kırsalında yeğeni Mary'yi büyütmektedir. Mary'nin okula başlamasıyla birlikte çok yetenekli olmasından dolayı Mary'nin anneannesi Evelyn ile kızı büyütme konusunda bir savaşa girecek. Film, mücadelenin yasal sürecine odaklanacak.

DEHA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

- Chris Evans

- Mckenna Grace

- Lindsay Duncan

- Octavia Spencer

- Jenny Slate

- John M. Jackson

- Glenn Plummer

- John Finn

DEHA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?

Filmin IMDb puanı 7.6 olarak karşımıza çıkıyor.

DEHA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yapımında 7 milyon dolar harcanan Deha filmi, Amerika'nın Georgia eyaletinde çekildi.