Deha filminin konusu nedir? Deha filminin oyuncuları kimlerdir? Deha filminin hikayesi gerçek mi?
26 Mayıs 2017 yılında vizyona giren Deha filminin yönetmenliğini Marc Webb üstlenmiştir. Televizyon ekranlarında sık sık seyirci ile buluşan Deha filminin süresi 1 saat 41 dakikadır. Peki, Deha filminin konusu nedir? Deha filminin oyuncuları kimlerdir? Deha filminin hikayesi gerçek mi?
Orijinal adı Gifted olan dram türündeki filmin senaristliğini Tom Flynn yapmıştır. 2017 yılı ABD yapımı filmin başrolünde, Chris Evans ve Mckenna Grace üstlenmektedir.
DEHA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Hayatı başarısızlıklarla dolu olan Frank Adler, Florida kırsalında yeğeni Mary'yi büyütmektedir. Mary'nin okula başlamasıyla birlikte çok yetenekli olmasından dolayı Mary'nin anneannesi Evelyn ile kızı büyütme konusunda bir savaşa girecek. Film, mücadelenin yasal sürecine odaklanacak.
DEHA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
- Chris Evans
- Mckenna Grace
- Lindsay Duncan
- Octavia Spencer
- Jenny Slate
- John M. Jackson
- Glenn Plummer
- John Finn
DEHA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?
Filmin IMDb puanı 7.6 olarak karşımıza çıkıyor.
DEHA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Yapımında 7 milyon dolar harcanan Deha filmi, Amerika'nın Georgia eyaletinde çekildi.
İlgili Haberler
- 7.Koğuştaki Mucize filminin konusu nedir? "7.Koğuştaki Mucize" filminin oyuncuları kimlerdir? 7.Koğuştaki Mucize filmi nerede çekildi?
- Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filminin konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filminin oyuncuları kimlerdir? "Maymunlar Cehennemi" filmi kaç seriden oluşmaktadır?
- 'Hayalet gemi' su altından görüntülendi: Korku filmi gibi...
-
Video Haberler
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li Taşkesenlioğlu'ndan ilk açıklama
- Nihal Olçok'tan Sedat Peker'e ilginç mesaj
- Ankette dikkat çeken 'CHP' ayrıntısı
- Ormanda yürümek artık ücretli
- Bir açıklama da Serhat Albayrak cephesinden geldi
- '100 yıllık pranga' sözleri yeniden gündemde
- İmamın hedefinde kadınlar ve çocuklar var
- Ünsal Ban yurtdışına kaçarken yakalandı!
- CHP'den suç duyurusu
- Katliam gibi kazada skandal ayrıntı