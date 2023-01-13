ABD'de kasırga: 6 kişi öldü

AA
13 Ocak 2023 Cuma, 13:35
<p>ABD'nin Alabama eyaleti Valisi Kay Ivey, ülkenin güneydoğusunu etkisi altına alan kasırga nedeniyle eyalette en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.</p>

ABD'nin Alabama eyaleti Valisi Kay Ivey, ülkenin güneydoğusunu etkisi altına alan kasırga nedeniyle eyalette en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

<p>Ülkenin batı yakasındaki Kaliforniya'da şiddetli yağışlar ve sel baskınları devam ederken Alabama dahil, güney eyaletlerde etkili olan kasırga ağır hasara yol açtı.</p>

Ülkenin batı yakasındaki Kaliforniya'da şiddetli yağışlar ve sel baskınları devam ederken Alabama dahil, güney eyaletlerde etkili olan kasırga ağır hasara yol açtı.

<p>Vali Ivey, sosyal medya platformu Twitter'da yaptığı paylaşımda, <em><strong>"Eyaletimizi kasıp kavuran fırtınalarda 6 Alabamalının hayatını kaybettiğini öğrendiğim için üzgünüm"</strong></em> ifadesini kullandı.</p>

Vali Ivey, sosyal medya platformu Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Eyaletimizi kasıp kavuran fırtınalarda 6 Alabamalının hayatını kaybettiğini öğrendiğim için üzgünüm" ifadesini kullandı.

<p>Dualarının, hayatını kaybedenler ve sevdikleriyle birlikte olduğunu belirten Ivey, eyaletin yıkıcı hava koşullarına aşina olduğunu, bunu atlatacaklarını kaydetti.</p>

Dualarının, hayatını kaybedenler ve sevdikleriyle birlikte olduğunu belirten Ivey, eyaletin yıkıcı hava koşullarına aşina olduğunu, bunu atlatacaklarını kaydetti.

<p>Vali Ivey, fırtınalardan en fazla etkilenen bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan etti.</p>

Vali Ivey, fırtınalardan en fazla etkilenen bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan etti.

<p>Şiddetli yağmur ve rüzgarlar, Georgia, Mississippi ve Alabama'da evlere ciddi zarar verirken on binlerce insanı elektriksiz bıraktı.</p>

Şiddetli yağmur ve rüzgarlar, Georgia, Mississippi ve Alabama'da evlere ciddi zarar verirken on binlerce insanı elektriksiz bıraktı.

ABD Alabama kasırga

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