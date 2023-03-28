Afrika'nın Venediki'nde çocuklar yüzen okulda hayata hazırlanıyor
Nijeryalı hayırsever Noah Shemede'nin doğup büyüdüğü Makoko topluluğundaki çocukların okuyabilmeleri için inşa ettiği "yüzen okul" onlarca çocuk için umut kapısı oldu.
"Afrika'nın Venediki" olarak bilinen Makoko, Nijerya'nın Lagos kentinin Atlas Okyanusu kıyısında banliyölerin bulunduğu bir bölgede yer alıyor.
Kısmen yüzen evlerden oluşan Makoko, 18. yüzyılda bir balıkçı köyü olarak inşa edildi.
Geçim kaynağı balıkçılığa dayanan Makoko halkı sakinlerinden Shemede, kendi yaşadığı zorlukları yeni nesil çekmesin diye ve sadece balıkçılık mesleğini tercih etmek yerine çocukların okuyabilmeleri için 2009'da Whanyinna Okulu'nu inşa etti.
Shemede, Makoko'da inşa ettiği yüzen okul ile ilgili yaptığı açıklamada, bölge halkının geçim kaynağının balıkçılık olduğunu ve eskiden bölgedeki insanların balıkçılığa daha çok önem verdiklerini anlattı.
Bölgedeki insanların onlara para kazandırdığı için balıkçılığın her şey olduğuna inandığını söyleyen Shemede, bölge halkının eğitime fazla önem vermediğini ifade etti.
Shemede, okul teknesi olmadan önce ebeveynlerin çocuklarını kano ile getirip götürdüğünü belirterek, bunun da çok fazla zaman kaybı ve gecikmeye neden olduğunu söyledi.
Çocukların daha kolay okula gelebilmeleri için 40 öğrenci kapasiteli okul teknesi tasarladığını dile getiren Shemede, "Yağmur mevsiminde ebeveynler çocuklarını okula getirmekte zorlanıyorlardı. O yüzden çatılı ve çocukların teknedeyken ders çalışmalarına ve ödevlerini yapmalarına yardımcı olmak için masalı olarak tasarlandı." dedi.
Noah Shemede, çocukları internet ve çevrim içi eğitimle tanıştırmak istediğini, bilgi ve iletişim teknolojileri laboratuvarı kurmak için de destek beklediğini sözlerine ekledi.
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