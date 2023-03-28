Afrika'nın Venediki'nde çocuklar yüzen okulda hayata hazırlanıyor

Bölgedeki insanların onlara para kazandırdığı için balıkçılığın her şey olduğuna inandığını söyleyen Shemede, bölge halkının eğitime fazla önem vermediğini ifade etti.

Shemede, okul teknesi olmadan önce ebeveynlerin çocuklarını kano ile getirip götürdüğünü belirterek, bunun da çok fazla zaman kaybı ve gecikmeye neden olduğunu söyledi.