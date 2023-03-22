Çin'in güneybatısında kiraz ağaçları çiçek açtı

Xinhua
22 Mart 2023 Çarşamba, 18:13
<p>Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou Eyaleti'ne bağlı Guian Yeni Bölgesi'nde 24.000 mu'luk (yaklaşık 1.600 hektar) bir alanı kaplayan kiraz bahçesi, ağaçların çiçek açtığı bu mevsimde turist akınına uğradı.</p>

Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou Eyaleti'ne bağlı Guian Yeni Bölgesi'nde 24.000 mu'luk (yaklaşık 1.600 hektar) bir alanı kaplayan kiraz bahçesi, ağaçların çiçek açtığı bu mevsimde turist akınına uğradı.

<p>Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou Eyaleti'ne bağlı Guian Yeni Bölgesi'ndeki kiraz bahçesinde fotoğraf çeken bir kadın.</p>

Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou Eyaleti'ne bağlı Guian Yeni Bölgesi'ndeki kiraz bahçesinde fotoğraf çeken bir kadın.

<p>Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou Eyaleti'ne bağlı Guian Yeni Bölgesi'ndeki kiraz bahçesini ziyaret eden turistler.</p>

Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou Eyaleti'ne bağlı Guian Yeni Bölgesi'ndeki kiraz bahçesini ziyaret eden turistler.

<p>Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou Eyaleti'ne bağlı Guian Yeni Bölgesi'ndeki kiraz bahçesinde çiçek açan kiraz ağaçları görülüyor.</p>

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou Eyaleti'ne bağlı Guian Yeni Bölgesi'ndeki kiraz bahçesinde çiçek açan kiraz ağaçları görülüyor.

<p>Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou Eyaleti'ne bağlı Guian Yeni Bölgesi'nde kiraz bahçesini ziyaret eden bir kadın.</p>

Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou Eyaleti'ne bağlı Guian Yeni Bölgesi'nde kiraz bahçesini ziyaret eden bir kadın.

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