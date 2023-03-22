Çin'in güneybatısında kiraz ağaçları çiçek açtı
Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou Eyaleti'ne bağlı Guian Yeni Bölgesi'nde 24.000 mu'luk (yaklaşık 1.600 hektar) bir alanı kaplayan kiraz bahçesi, ağaçların çiçek açtığı bu mevsimde turist akınına uğradı.
Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou Eyaleti'ne bağlı Guian Yeni Bölgesi'ndeki kiraz bahçesinde fotoğraf çeken bir kadın.
Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou Eyaleti'ne bağlı Guian Yeni Bölgesi'ndeki kiraz bahçesini ziyaret eden turistler.
Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou Eyaleti'ne bağlı Guian Yeni Bölgesi'ndeki kiraz bahçesinde çiçek açan kiraz ağaçları görülüyor.
Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou Eyaleti'ne bağlı Guian Yeni Bölgesi'nde kiraz bahçesini ziyaret eden bir kadın.
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