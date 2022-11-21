Avustralyalı anne bebeğini hastaneye götürünce şaşkına döndü
Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan Sarah Regan, 9 aylık bebeğinin bezini değiştirdiği sırada bezin kanla dolu olduğunu görünce dehşete kapıldı.
Washington Post'un haberine göre, 3 çocuk annesi Regan, bebeği Birdie'yi böbrek enfeksiyonu kapmış olabileceği endişesiyle hastaneye götürdü.
Şu anda 2 yaşında olan Birdie'ye, 2020 yılında bir dizi test yapıldı.
Ultrasonlar, hormon testleri ve bileğine röntgen çeken doktorlar, Birdie'nin kemiklerinin 18 aylıkken gelişmiş olduğunu tespit etti ve daha yürüyüp konuşamadan erken ergenlik teşhisi kondu.
Sidney'de Kennedy gazetesine konuşan Regan, "Bu onun ilk regl dönemiydi. Ne düşüneceğimi dair en ufak fikrim yoktu. Bu konuda bilgim de yoktu ve daha önce hiç duymamıştım" açıklamasında bulundu.
Zachary (10) ve Elsie (1) adında iki çocuğu daha olan üç çocuk annesi, Birdie'nin durumunu sürekli açıklamak zorunda kalmanın zor bir durum olduğunu söyledi.
Endişeli anne, kızının tipik bir çocukluk geçirmesini istediğini ifade etti.
Regan, "Annesi olarak umarım bu durum onun görünüşünü ve büyümesini, yaşıtı diğer çocuklardan daha fazla etkilemez. Hormon tedavisine ihtiyacımız olursa yaparız" dedi.
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