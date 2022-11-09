Yüzlerce Avustralyalının kişisel verileri internette yayınlandı

09 Kasım 2022 Çarşamba, 17:20

Bilgisayar korsanları, fidye yazılımla Avustralya’nın en büyük sağlık sigortası firması Medibank’tan geçen ay 9.7 milyon müşterinin kişisel verilerini çalmış ve karşılığında fidye istemişti. Fidye ödenmeyince bugün korsanlar, verilerin küçük bir bölümü olan yüzlerce kişinin sağlık ve kişisel verilerini internet üzerinden yayınladı.

Avustralya Federal Polisi (AFP) bugün yaptığı açıklamada verileri henüz yayınlanmamış milyonlarca kişinin kişisel verilerini korumak için Muhafız Operasyonu’nu genişlettiğini belirterek “AFP, karanlık ağda (dark web) endişe verici ve çok kişisel bilgilerin yayınlandığının farkındadır ve daha fazla suç faaliyetini tespit etmek için gizli teknikler de dahil olmak üzere derhal önlemler almıştır” denildi.

Çalınan kişisel verilerin satın alınmasının ve satılmasının 10 yıla kadar hapis cezası içeren bir suç olduğunu belirten polis, yine kişisel verilerin çalınmasıyla ilgili başka bir operasyonda FBI gibi Five Eyes Emniyet Teşkilatı ortaklarıyla birlikte çalıştığını ifade etti.

Five Eyes ortaklığı ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda ülkeleri arasında istihbarat ve polis gücü ortaklığıdır.