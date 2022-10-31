Avustralyalı itfaiyecilerin yıllık takvimi yayınlandı... Sosyal medyada büyük ilgi gördü

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2022 Pazartesi, 12:38
<p>Avustralyalı itfaiyecilerin 2023 takvimi yayınlandı.</p>

Avustralyalı itfaiyecilerin 2023 takvimi yayınlandı.

<p>Avustralyalı itfaiyecilerin hayır kurumlarına yardım amacıyla hazırladığı takvim, 30. yılında.</p>

Avustralyalı itfaiyecilerin hayır kurumlarına yardım amacıyla hazırladığı takvim, 30. yılında.

<p>İtfaiyecilerin takvim için kedi, köpek, koala, at, keçi ile verdikleri pozlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. </p>

İtfaiyecilerin takvim için kedi, köpek, koala, at, keçi ile verdikleri pozlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. 

<p>İtfaiyeciler, takvim geliri sayesinden son otuz yılda kanser araştırmaları ve hayvan kurtarma çalışmalarına milyonlarca dolar bağışta bulundu.</p>

İtfaiyeciler, takvim geliri sayesinden son otuz yılda kanser araştırmaları ve hayvan kurtarma çalışmalarına milyonlarca dolar bağışta bulundu.

<p>Takvim, şimdiye kadar 3,2 milyon dolarlık gelir elde etti. </p>

Takvim, şimdiye kadar 3,2 milyon dolarlık gelir elde etti. 

<p>2023 Avustralya İtfaiyeciler Takvimi'nden elde edilecek gelir Avustralya Gönüllü İtfaiye Birlikleri Konseyi, Kanserli Çocuklar Vakfı, Byron Bay Vahşi Yaşam Hastanesi ve Avustralya'daki diğer hayır kurumlarına aktarılacak.</p>

2023 Avustralya İtfaiyeciler Takvimi'nden elde edilecek gelir Avustralya Gönüllü İtfaiye Birlikleri Konseyi, Kanserli Çocuklar Vakfı, Byron Bay Vahşi Yaşam Hastanesi ve Avustralya'daki diğer hayır kurumlarına aktarılacak.

<p>Hayvan barınaklarının da reklamını içeren takvim, hayvan dostlarımızın dostlarımızın satın almak yerine sahiplenilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.</p>

Hayvan barınaklarının da reklamını içeren takvim, hayvan dostlarımızın dostlarımızın satın almak yerine sahiplenilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

<p>İtfaiyecilik, Avustralya'da ve dünyanın pek çok yerinde en güvenilir meslekler arasında kabul ediliyor.</p>

İtfaiyecilik, Avustralya'da ve dünyanın pek çok yerinde en güvenilir meslekler arasında kabul ediliyor.

<p>Avustralya'da itfaiyeciler ayrıca, hayat kurtarmak için kendi sağlık ve güvenliklerini riske atmalarının yanı sıra boş zamanlarında hayırsever projeleri de destekliyor.</p>

Avustralya'da itfaiyeciler ayrıca, hayat kurtarmak için kendi sağlık ve güvenliklerini riske atmalarının yanı sıra boş zamanlarında hayırsever projeleri de destekliyor.

<p>İtfaiyecilerin fotoğrafları, takvimin yanı sıra Noel kartları için de hazırlandı.</p>

İtfaiyecilerin fotoğrafları, takvimin yanı sıra Noel kartları için de hazırlandı.

Avustralya takvim itfaiye

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