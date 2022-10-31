Avustralyalı itfaiyecilerin yıllık takvimi yayınlandı... Sosyal medyada büyük ilgi gördü
Avustralyalı itfaiyecilerin 2023 takvimi yayınlandı.
Avustralyalı itfaiyecilerin hayır kurumlarına yardım amacıyla hazırladığı takvim, 30. yılında.
İtfaiyecilerin takvim için kedi, köpek, koala, at, keçi ile verdikleri pozlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
İtfaiyeciler, takvim geliri sayesinden son otuz yılda kanser araştırmaları ve hayvan kurtarma çalışmalarına milyonlarca dolar bağışta bulundu.
Takvim, şimdiye kadar 3,2 milyon dolarlık gelir elde etti.
2023 Avustralya İtfaiyeciler Takvimi'nden elde edilecek gelir Avustralya Gönüllü İtfaiye Birlikleri Konseyi, Kanserli Çocuklar Vakfı, Byron Bay Vahşi Yaşam Hastanesi ve Avustralya'daki diğer hayır kurumlarına aktarılacak.
Hayvan barınaklarının da reklamını içeren takvim, hayvan dostlarımızın dostlarımızın satın almak yerine sahiplenilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
İtfaiyecilik, Avustralya'da ve dünyanın pek çok yerinde en güvenilir meslekler arasında kabul ediliyor.
Avustralya'da itfaiyeciler ayrıca, hayat kurtarmak için kendi sağlık ve güvenliklerini riske atmalarının yanı sıra boş zamanlarında hayırsever projeleri de destekliyor.
İtfaiyecilerin fotoğrafları, takvimin yanı sıra Noel kartları için de hazırlandı.
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