Brezilyalı araştırmacılar plastik kayalar buldu
Brezilya'nın "kaplumbağa sığınağı" olarak da bilinen Tindade Adası'nda, doğaya atılan plastiklerin kayalaştığı görüldü.
Parana Federal Üniversitesi araştırmacıları, Espirito Santo eyaletinden bin 140 km uzaklıkta bulunan volkanik adada erimiş plastikler buldu.
Erimiş plastik alarma sebep olurken, araştırmacılar bunun insanların dünyanın jeolojik döngüleri üzerindeki artan etkisinin kanıtı olduğunu söyledi.
Reuters'ın haberine göre, araştırma ekibinden jeolog Fernanda Avelar Santos, konuya ilişkin "Bu yeni ve aynı zamanda ürkütücü bir durum, çünkü kirlilik jeolojiye kadar ulaştı" dedi.
Santos ve ekibi, "plastiglomerat" adını verdikleri kayalarda ne tür plastikler olduğunu bulmak için kimyasal testler yaptı.
Santos, kimyasal testlerin ardından "(Kirliliğin) esas olarak Trinidade Adası sahillerinde çok yaygın bir enkaz olan balıkçı ağlarından kaynaklandığını tespit ettik. (Ağlar) deniz akıntıları tarafından sürükleniyor ve sahilde birikiyor. Sıcaklık yükseldiğinde, bu plastik eriyor ve plajın doğal malzemesine karışıyor" açıklamasında bulundu.
Santos açıklamalarını şu sözleriyle sonlandırdı:
"Bu örnekleri (plastik) bulduğumuz yer, Brezilya'da yeşil kaplumbağaların yumurtalarını bıraktığı yerin yakınında, kalıcı olarak korunan bir alan. Kirlilik, denizdeki çöpler ve okyanuslara yanlışlıkla atılan plastik, jeolojik malzeme haline geliyor. Dünya, bu jeolojik malzemelerini kendine saklıyor"
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