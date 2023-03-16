Brezilyalı araştırmacılar plastik kayalar buldu

Santos, kimyasal testlerin ardından "(Kirliliğin) esas olarak Trinidade Adası sahillerinde çok yaygın bir enkaz olan balıkçı ağlarından kaynaklandığını tespit ettik. (Ağlar) deniz akıntıları tarafından sürükleniyor ve sahilde birikiyor. Sıcaklık yükseldiğinde, bu plastik eriyor ve plajın doğal malzemesine karışıyor" açıklamasında bulundu.