Queen'in gitaristi Brian May kimdir? Brian May neden "Sir" unvanı aldı?

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 19:13

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 19:13

Queen'in eski gitaristi Brian May'e, İngiltere Kralı 3. Charles tarafından "Sir" unvanı verildi.

BRİAN MAY KİMDİR?

Brian May, 19 Temmuz 1947 yılında İngiltere'de doğdu. Üniversite yıllarında Roger Taylor ve Tim Staffell ile birlikte Smile grubunda yer alan May Staffell'in gruptan ayrılması ve Freddie Mercury'nin gruba dahil olmasıyla birlikte Queen grubunu kurdu. Müzik hayatına başladığı günden itibaren babasıyla birlikte yaptığı "Red Special" isimli gitarı kullanmaktadır. Gitarı çalarken pena yerine kullandığı 5 peni ile kendine has bir ses elde etmektedir. Imperial College London'da Matematik ve Fizik eğitimi alan May 1968 yılında fizik alanında fen fakültesini dereceyle bitirdi. Grubun "We Will Rock You", "I Want It All", "Fat Bottomed Girls", "Flash", "Hammer to Fall", "Save Me", "Who Wants to Live Forever" ve "The Show Must Go On" gibi pek çok hit şarkısını yazdı. May, hayvan refahını desteklemek için Save Me grubunu kurdu.

Queen'in aktif olduğu yıllarda 1983'ten itibaren solo çalışmalarda da bulunan ünlü gitarist, Mercury'nin ölümünün ardından 2004'te Paul Rodgers'ın solistliğinde grubu yeniden toplayarak dünya turnesine çıktı.

Brian May, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İngiltere merkezli Afet Acil Durum Komitesinin (DEC) Türkiye ve Suriye için başlattığı yardım kampanyasına bağışta bulunmuştu.

BRİAN MAY SOLO ALBÜMLERI

1983 - Star Fleet Project

1992 - Back To The Light

1993 - Resurrection

1993 - Live At The Brighton Academy

1998 - Another World

1998 - Red Special

2000 - Furia

BRİAN MAY ÖZEL YAŞAMI

1976'dan 1988'e kadar Christine Mullen ile evliydi.Çiftin üç çocukları var. 18 Kasım 2000'de Anita Dobson ile evlendi.

BRİAN MAY NEDEN "SİR" UNVANI ALDI?



Queen'in Twitter hesabında yapılan paylaşımda, İngiltere Kralı 3. Charles'ın May'i şövalye ilan ettiği fotoğraf yer aldı.

Yapılan açıklamada, "Brian'ın Krallık Şövalyeliği töreni bugün Buckingham Sarayı'nda gerçekleşti. Şövalyelik, Majesteleri Kral Charles tarafından takdim edildi. Tebrikler Sir Brian!" ifadeleri kullanıldı.