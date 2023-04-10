'Cinayet başkenti' gangsterlerden kurtuldu ama bedeli ağır oldu

Ancak bu popülerliğe rağmen bazı aktivistler, kendilerine göre otoriter olan yeni rejim altında özgürlüklerinden mahrum bırakıldıklarında ısrarcı oldu. Yine de bölge sakinlerinin çoğu, çeteler kendi bölgelerinde yeniden ortaya çıkmadığı sürece yeni koşullar ile yaşamaktan memnun.