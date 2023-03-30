Çin'de aslan dansı müfredata girdi
Çin'de ulusal somut olmayan kültürel miras olarak kabul edilen Tengxian Aslan Dansı dövüş sanatları, dans, müzik ve akrobasiyi bir araya getiriyor.
Son yıllarda bu geleneksel sanatı genç nesillere aktarmayı hedefleyen Tengxian ilçesi, aktif şekilde aslan dansını okul öncesi eğitimin ve okulların müfredatına entegre ediyor.
- Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Wuzhou kentine bağlı Tengxian ilçesindeki bir ilkokulda aslan dansı provası yaptıktan sonra sınıflarına dönen çocuklar.
- Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Wuzhou kentine bağlı Tengxian ilçesindeki bir anaokulunda aslan dansı provası yapan çocuklar.
- Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Wuzhou kentine bağlı Tengxian ilçesindeki bir anaokulunda aslan dansı provası yapan çocuklar.
- Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Wuzhou kentine bağlı Tengxian ilçesindeki bir ilkokulda aslan dansı provası yapan çocuklar.
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