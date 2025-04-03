Dünya Trump’ın gümrük vergileri için ne dedi, ülkeler nasıl tepki verecek?

TAYVAN

Tayvan’a uygulanan yüzde 32’lik gümrük vergisi, ekonomiyi doğrudan tehdit ediyor. Tayvan, ihracata dayalı bir ekonomiye sahip ve ABD ile 74 milyar dolarlık ticaret fazlası veriyor. Devlet Başkanı Lai Ching-te, bu vergilerin iki ülke arasındaki 'tamamlayıcı ticaret yapısıyla uyuşmadığını' belirtti.

Tayvan merkezli, dünyanın en büyük bağımsız yarı iletken üreticisi TSMC’nin ABD’de yaptığı 100 milyar dolarlık yatırım, daha önce yarı iletken ürünlere uygulanan vergilerden muaf tutulmasına yardımcı olmuştu.

Ancak elektronik ürünlere getirilen yeni vergiler, Tayvan’ın büyüme oranında ciddi bir düşüşe neden olabilir.