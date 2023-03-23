Dünya Su Günü'nde 'su ve sanitasyon krizini' çözmeye odaklanılıyor

Xinhua
23 Mart 2023 Perşembe, 10:25
<p>22 Mart Dünya Su Günü, su ve sanitasyon krizini çözmek için değişimi hızlandırmak temasıyla kutlandı. </p> <p><strong>Su, dünyadaki en hayati kaynaklardan biri.</strong> Ancak küresel su sistemimiz bir krizin içerisinde. Birleşmiş Milletler'e göre <strong>"Güvenli su ve sanitasyon temel bir hak olmasına rağmen milyarlarca kişi yaşamları için gerekli olan bu temel kaynaklara erişemiyor."</strong></p> <p>- Mısır'ın İskenderiye kentinde deniz seviyesinin yükselmesine karşı kıyı şeridi boyunca kurulmuş beton bariyerler</p>

22 Mart Dünya Su Günü, su ve sanitasyon krizini çözmek için değişimi hızlandırmak temasıyla kutlandı. 

Su, dünyadaki en hayati kaynaklardan biri. Ancak küresel su sistemimiz bir krizin içerisinde. Birleşmiş Milletler'e göre "Güvenli su ve sanitasyon temel bir hak olmasına rağmen milyarlarca kişi yaşamları için gerekli olan bu temel kaynaklara erişemiyor."

- Mısır'ın İskenderiye kentinde deniz seviyesinin yükselmesine karşı kıyı şeridi boyunca kurulmuş beton bariyerler

<p>- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde bulunan Sanjiangyuan Ulusal Parkı'nın Sarı Nehir kaynak bölgesinde yer alan Ngoring Gölü'nden bir görünüm yer alıyor.</p>

- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde bulunan Sanjiangyuan Ulusal Parkı'nın Sarı Nehir kaynak bölgesinde yer alan Ngoring Gölü'nden bir görünüm yer alıyor.

<p>- ABD'nin Nevada eyaletindeki Mead Gölü'nün kıyısında suyla oynayan küçük bir kız.</p>

- ABD'nin Nevada eyaletindeki Mead Gölü'nün kıyısında suyla oynayan küçük bir kız.

<p>- Filipinler'in Quezon kentinde bir yerleşim bölgesinde kovaya su döken bir bölge sakini.</p>

- Filipinler'in Quezon kentinde bir yerleşim bölgesinde kovaya su döken bir bölge sakini.

<p>- Afganistan'ın Kandahar kentinde halka açık bir musluktan su dolduran bir çocuk.</p>

- Afganistan'ın Kandahar kentinde halka açık bir musluktan su dolduran bir çocuk.

<p>- Gazze'deki Şati mülteci kampında kovalara su dolduran Filistinli bir adam.</p>

- Gazze'deki Şati mülteci kampında kovalara su dolduran Filistinli bir adam.

<p>- Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'nın yaklaşık 30 kilometre güneyindeki Oromia Bölgesel eyaletinde  inşa edilen su hasadı projesinden faydalanan öğrenciler.</p>

- Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'nın yaklaşık 30 kilometre güneyindeki Oromia Bölgesel eyaletinde  inşa edilen su hasadı projesinden faydalanan öğrenciler.

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