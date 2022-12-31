Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 'su krizi' uyarısı

31 Aralık 2022 Cumartesi, 10:35

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, sosyal medya hesabından 'su krizi'ne ilişkin uyarılarda bulundu. Prof. Birpınar, hava olaylarının garipleştiğini belirterek, “Türkiye genelinde yağış yok. Sıcaklıklar normalin çok üstünde. Böyle devam etmesi halinde metropol şehirlerde büyük su krizi olur. İçme suyu barajları kritik seviyenin altında seyrediyor. Ocak ayı böyle giderse elimizde sadece şubat ayı kalır” dedi.

Kuraklık ve su kıtlığının gıda kıtlığını doğuracağını kaydeden Birpınar, gıda kıtlığının da başka sosyal olayları tetikleyeceğine vurgu yaparak, “Özellikle iklim değişikliği dolayısıyla oluşacak doğudan batıya ve güneyden kuzeye iklim göçlerini ortaya çıkartacaktır. Problem ortak, çözümde ortak bulunmalı. BM’ye çok iş düşüyor” ifadelerini kullandı.



