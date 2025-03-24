Dünya Türkiye'de yaşananları bu manşetlerle duyurdu:

NY TIMES

Türkiye, Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Belediye Başkanını görevden alıp hapse attı

İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu, yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanmak üzere Pazar günü tutuklandı ve görevden alındı. Bu durum, Cumhurbaşkanlığına aday olması beklenen en güçlü rakibin etkisini azaltmış oldu.

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun destekçileri, hakkında yöneltilen yolsuzluk suçlamalarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ana rakibini saf dışı bırakmak için kurgulanmış bir hamle olduğunu söylüyor.

Mahkeme, İmamoğlu’nun yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanana kadar cezaevinde kalmasına hükmetti. Devlet savcıları, onun bir suç örgütü yönettiğini, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve belediyedeki diğer mali usulsüzlükleri organize ettiğini iddia ediyor.