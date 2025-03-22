Dünya'da İmamoğlu protestoları: İngiltere, İtalya, Hollanda'da eylem

Yayınlanma: 22.03.2025 - 22:05

Güncelleme: 22.03.2025 - 22:50

İngiltere, Almanya, Hollanda ve İspanya'da İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart tarihinden bu yana pek çok eylem düzenlendi.

Bazı ülkelerde 23 Mart Pazar günü için eylem ve yürüyüş çağrıları yapıldı.

DÜNYADA EYLEMLER

Londra'da ilk önce 20 Mart'ta Türkiye Büyükelçiliği önünde eylem yapıldı. Burada Büyükelçilik önüne siyah çelenk bırakan topluluk İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etti.

CHP il örgütünün yanı sıra 30'a yakın siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla 22 Mart'ta Trafalgar Meydanı'nda da eylem düzenlendi.

Bini aşkın kişi meydandan başbakanlık binasına doğru yürüdü.

BBC Londra'da Trafalgar Meydanı'nda bir araya gelen topluluk "Demokratik bir Türkiye İstiyoruz" yazılı pankart taşıdı.

Hollanda'nın Amsterdam kentinde yüzlerce kişi İmamoğlu'na destek için yürüşe katıldı. Beursplein'de bir araya gelen topluluk daha sonra kentte düzenlenen faşizm karşıtı büyük mitinge katıldı.

İtalya'nın başkenti Roma'da ve Milano'da da eylemler düzenlendi.

22 Mart'ta Roma'da Piazza Esquilino'da bir araya gelen topluluk, "İmamoğlu'na özgürlük" yazılı pankartlarla İBB Başkanı'nın gözaltına alınmasını protesto etti.

Getty Images Roma'da protesto gösterileri düzenlendi

İspanya'da Barselona ve Madrid şehrinde de İmamoğlu'nun gözaltına alınması Türkiye Konsolosluğu önünde protesto edildi.

Almanya'ın Berlin, Stuttgard, Frankfurt ve Münih şehirlerinde kararın hemen ardından protesto gösterileri düzenlenmişti.

Berlin'de yüzlerce kişi ünlü Branderburg kapısına yürüdü.

CHP il örgütü 23 Mart Pazar günü için Berlin'de eylem çağrısında bulundu.

CHP'nin yurt dışı temsilciliklerinden ABD'nin New York şehrinde ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de de Pazar günü için toplanma çağrısı yapıldı.

Kanada'da ise 22 Mart'ta Ottava ve Montreal'de, Pazar günü de Toronto ve Vankuver'de parlamento binası önünde eylem çağrısı yapıldı.

AVRUPALI MESLEKTAŞLARINDAN DESTEK

İmamoğlu'nun gözaltına alınması Avrupalı meslektaşları tarafından da tepki ile karşılandı.

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR), Uluslararası Frankofon Belediye Başkanları Derneği (AIMF) ve B40 Balkan Belediyeler Ağı İmamoğlu'na destek mesajı yayımladı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun insiyatifiyle hazırlanan Avrupa Belediyeler destek mesajını Amsterdam, Atina, Brüksel, Roma, Helsinki gibi başkentlerin de aralarında olduğu 23 şehrin belediye başkanları imzaladı.

Belediye başkanları gözaltı kararını "kınadıklarını" belirterek Avrupa kurumlarını "İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını sağlamak için derhal harekete geçmeye" çağırdı.

70'i aşkın şehrin üyesi olduğu B40 Balkan Şehirleri Ağı başkanı Sofya Belediye Başkanı Vasil Terziev imzasıyla yayımlanan destek mesajında da Avrupa kurumlarına "Türkiye'de demokratik değerlerin ve hukukun üstünlüğünün sağlanması için yapıcı bir diyalog içinde olma" çağrısı yapıldı.

ULUSLARARASI TEPKİLER

İmamoğlu'nun gözaltına alınması uluslararası tepkilere de neden oldu.

Avrupa Konseyi yaptığı açıklamada, gözaltı kararını "siyasi baskı" göstergesi olarak yorumlamış, 24 Mart'taki toplantılarında konuyu gündeme getireceklerini belirtmişti.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos da ,"AB, Türk makamlarını tam şeffaflık sağlamaya ve gerekli süreci takip etmeye" çapırmıştı.

AFP haber ajansına göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, konuyla ilgili, "Türkiye'nin insan haklarına saygılı olmasını ve iç düzenlemelerini uygun şekilde ele almasını teşvik ederiz" açıklamasında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Bölge Direktör Yardımcısı Dinushika Dissanayake, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını, "barışçıl muhalefete yönelik devam eden baskılar ve ana muhalefet partisi CHP'nin hedef alınmasında büyük bir tırmanış" olarak nitelendirdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz 20 Mart'ta sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, İmamoğlu'nun tutuklanmasını "üzücü bir olay" olarak nitelendirdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Türkiye demokrasisi için "ciddi bir gerileme" olarak yorumladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, Paris'in karardan "derin endişe duyduğunu" belirtti.

Avrupa Parlamentosu Milletvekili Dario Nardella, Avrupa'da Paris'ten Amsterdam'a, Barselona'dan Milan'a onlarca kentin belediye başkanlarının "İmamoğlu'nun yanındayız, Türkiye'de demokrasinin yanındayız" dediği bir video mesaj paylaştı.