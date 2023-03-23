BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Lohan ve Paul, suçlu olduklarını kabul etmeden yetkili makamlarla anlaştı. Komisyon, sekiz ünlünün, TRX ve BTT’nin reklamını yaptığını ancak bundan para aldıklarını açıklamadıkları için suçlandıklarını duyurdu.

İşte, "kripto para reklamı" suçlaması ünlüler...