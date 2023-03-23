Dünyaca ünlü 8 isme "kripto para reklamı" suçlaması! Kripto para reklamı suçlaması yapılan ünlüler kimler?
Dünyaca ünlü yıldız isimler, söz konusu kripto para şirketlerinden para aldıklarını duyurmadan, sosyal medya hesaplarında kripto para reklamını yaptılar. Kripto para reklamı suçlaması yapılan ünlü isimlerin kim olduğu merak ediliyor. Peki, Kripto para reklamı suçlaması yapılan ünlüler kimler?
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) suçlamaları çarşamba günü duyurdu. İşte, kripto para reklamı yapmakla suçlanan ünlüler...
BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Lohan ve Paul, suçlu olduklarını kabul etmeden yetkili makamlarla anlaştı. Komisyon, sekiz ünlünün, TRX ve BTT’nin reklamını yaptığını ancak bundan para aldıklarını açıklamadıkları için suçlandıklarını duyurdu.
İşte, "kripto para reklamı" suçlaması ünlüler...
Lindsay Lohan
Jake Paul
Soulja Boy
Austin Mahone
Kendra Lust
Ne-Yo
Aliaune Thiam (Akon
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