Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Pasaport harçlarına zam
Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yer alan karara göre harçlara yapılan yüzde 50 oranındaki artışla belirlenen yeni tarifeler yayımlandı. Buna göre en uygun pasaport harcı bin 304 lira 50 kuruş oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda harçlara yapılan yüzde 50 oranındaki artışla belirlenen yeni tarifeler yer aldı. Buna göre, 6 aya kadar pasaport için harç tutarı bin 34 lira 50 kuruş oldu.
1 yıla kadar pasaport harcı bin 512 lira 45 kuruş, 2 yıllık pasaport harcı 2 bin 469 lira 15 kuruş, 3 yıllık pasaport harcı ise 3 bin 507 lira 75 kuruş oldu.
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