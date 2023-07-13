Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Pasaport harçlarına zam

Yayınlanma: 13.07.2023 - 00:18

Güncelleme: 13.07.2023 - 00:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda harçlara yapılan yüzde 50 oranındaki artışla belirlenen yeni tarifeler yer aldı. Buna göre, 6 aya kadar pasaport için harç tutarı bin 34 lira 50 kuruş oldu.

1 yıla kadar pasaport harcı bin 512 lira 45 kuruş, 2 yıllık pasaport harcı 2 bin 469 lira 15 kuruş, 3 yıllık pasaport harcı ise 3 bin 507 lira 75 kuruş oldu.

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