Dünyanın en güvenli ve sıkı korunan 20 merkezi

İçinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli önceliklerinden biri 'güvenlik'. Evimizde, sokağımızda, karşılaşabileceğimiz tehlikelere karşı kişisel önlemler geliştiriyoruz. Ancak bir de dünyanın önemli siyasi ve ekonomik sinir merkezleri var ki akıl almaz önlemlerle korunuyorlar.

Onlar arasında en önemlilerini sizler için değerlendirdik...