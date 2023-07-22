Dünyanın en güvenli ve sıkı korunan 20 merkezi

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2023 Cumartesi, 11:59
<p>İçinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli önceliklerinden biri <strong>'güvenlik'</strong>. Evimizde, sokağımızda, karşılaşabileceğimiz tehlikelere karşı kişisel önlemler geliştiriyoruz. Ancak bir de dünyanın önemli siyasi ve ekonomik sinir merkezleri var ki akıl almaz önlemlerle korunuyorlar.</p> <p>Onlar arasında en önemlilerini sizler için değerlendirdik...</p>

İçinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli önceliklerinden biri 'güvenlik'. Evimizde, sokağımızda, karşılaşabileceğimiz tehlikelere karşı kişisel önlemler geliştiriyoruz. Ancak bir de dünyanın önemli siyasi ve ekonomik sinir merkezleri var ki akıl almaz önlemlerle korunuyorlar.

Onlar arasında en önemlilerini sizler için değerlendirdik...

<p><strong>Birleşmiş Milletler Genel Merkezi, New York, ABD</strong></p> <p>New York'taki BM Genel Merkezi, önemi ve ziyaret eden dünya liderlerinin sayısı nedeniyle sıkı güvenliğe sahip uluslararası bir diplomatik alandır.</p>

Birleşmiş Milletler Genel Merkezi, New York, ABD

New York'taki BM Genel Merkezi, önemi ve ziyaret eden dünya liderlerinin sayısı nedeniyle sıkı güvenliğe sahip uluslararası bir diplomatik alandır.

<p><strong>Beyaz Saray, ABD</strong></p> <p>Başkent Washington, DC'de bulunan ABD Başkanı'nın resmi konutu ve çalışma yeri olan Beyaz Saray, yoğun bir şekilde korunmaktadır; sakinlerini ve ziyaretçilerini korumak için sıkı güvenlik önlemleri alınmaktadır.</p>

Beyaz Saray, ABD

Başkent Washington, DC'de bulunan ABD Başkanı'nın resmi konutu ve çalışma yeri olan Beyaz Saray, yoğun bir şekilde korunmaktadır; sakinlerini ve ziyaretçilerini korumak için sıkı güvenlik önlemleri alınmaktadır.

<p><strong>Pentagon, ABD</strong></p> <p>Virginia eyaletinde bulunan Pentagon, ABD Savunma Bakanlığı'nın genel merkezidir. Beş taraflı ofis binası kompleksi, yaklaşık 150 dönümlük bir alanı kaplayan dünyanın en büyük ofis binasıdır.</p> <p>Tesis,<strong> Pentagon Kuvvet Koruma Ajansı</strong> tarafından korunmaktadır ve kimyasal, biyolojik, nükleer ve radyolojik saldırılara karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır.</p>

Pentagon, ABD

Virginia eyaletinde bulunan Pentagon, ABD Savunma Bakanlığı'nın genel merkezidir. Beş taraflı ofis binası kompleksi, yaklaşık 150 dönümlük bir alanı kaplayan dünyanın en büyük ofis binasıdır.

Tesis, Pentagon Kuvvet Koruma Ajansı tarafından korunmaktadır ve kimyasal, biyolojik, nükleer ve radyolojik saldırılara karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır.

<p><strong>Fort Knox, ABD</strong></p> <p>Kentucky'de bulunan Fort Knox, ülkenin altın rezervlerinin önemli bir kısmının saklandığı <strong>Birleşik Devletler Külçe Deposu</strong>'na ev sahipliği yapmasıyla ünlüdür.</p>

Fort Knox, ABD

Kentucky'de bulunan Fort Knox, ülkenin altın rezervlerinin önemli bir kısmının saklandığı Birleşik Devletler Külçe Deposu'na ev sahipliği yapmasıyla ünlüdür.

<p><strong>İsviçre Bankaları</strong></p> <p>Finansal hizmetleriyle tanınan İsviçre bankaları, müşterilerinin varlıklarını korumak için sağlam güvenlik önlemleri uygulamaktadır.</p>

İsviçre Bankaları

Finansal hizmetleriyle tanınan İsviçre bankaları, müşterilerinin varlıklarını korumak için sağlam güvenlik önlemleri uygulamaktadır.

<p><strong>Vatikan</strong></p> <p>Roma Katolik Kilisesi'nin ruhani ve idari merkezi olan Vatikan, Papa'yı koruyan ve sınırları içinde güvenliği sağlayan kendi güvenlik gücü olan <strong>İsviçre Muhafızları</strong>'na sahiptir.</p>

Vatikan

Roma Katolik Kilisesi'nin ruhani ve idari merkezi olan Vatikan, Papa'yı koruyan ve sınırları içinde güvenliği sağlayan kendi güvenlik gücü olan İsviçre Muhafızları'na sahiptir.

<p><strong>Mossad merkez binası ve İsrail Parlamentosu (Knesset)</strong></p> <p>Bölgenin güvenlik sorunları göz önüne alındığında, İsrail Parlamentosu ve İsrail'deki diğer devlet kurumları sıkı güvenlik protokollerine sahiptir.</p>

Mossad merkez binası ve İsrail Parlamentosu (Knesset)

Bölgenin güvenlik sorunları göz önüne alındığında, İsrail Parlamentosu ve İsrail'deki diğer devlet kurumları sıkı güvenlik protokollerine sahiptir.

<p><strong>Kremlin Sarayı, Rusya</strong></p> <p>Rusya'daki çeşitli hükümet tesisleri, özellikle de Kremlin gibi hassas bölgeler sıkı güvenlik önlemleriyle bilinmektedir.</p>

Kremlin Sarayı, Rusya

Rusya'daki çeşitli hükümet tesisleri, özellikle de Kremlin gibi hassas bölgeler sıkı güvenlik önlemleriyle bilinmektedir.

<p><strong>Svalbard Küresel Tohum Kasası, Norveç</strong></p> <p><strong>Svalbard takımadalarında</strong> bulunan bu tohum kasası, küresel felaketler durumunda çok çeşitli bitki tohumlarını korumak üzere tasarlanmıştır.</p>

Svalbard Küresel Tohum Kasası, Norveç

Svalbard takımadalarında bulunan bu tohum kasası, küresel felaketler durumunda çok çeşitli bitki tohumlarını korumak üzere tasarlanmıştır.

<p><strong>GCHQ, Birleşik Krallık</strong></p> <p><strong>Devlet İletişim Merkezi (GCHQ)</strong>, Birleşik Krallık'ın yabancı iletişim ve istihbaratı izlemek ve toplamaktan sorumlu istihbarat ve güvenlik teşkilatının binasıdır. <strong>Gloucestershire</strong> kenti yakınlarındaki <strong>Cheltenham</strong>'da bulunmaktadır.</p>

GCHQ, Birleşik Krallık

Devlet İletişim Merkezi (GCHQ), Birleşik Krallık'ın yabancı iletişim ve istihbaratı izlemek ve toplamaktan sorumlu istihbarat ve güvenlik teşkilatının binasıdır. Gloucestershire kenti yakınlarındaki Cheltenham'da bulunmaktadır.

<p><strong>Fort Meade, ABD</strong></p> <p>Maryland'de bulunan Fort Meade, ABD hükümeti için sinyal istihbaratı ve bilgi güvencesinden sorumlu <strong>Ulusal Güvenlik Ajansı</strong>'na (NSA) ev sahipliği yapmaktadır.</p>

Fort Meade, ABD

Maryland'de bulunan Fort Meade, ABD hükümeti için sinyal istihbaratı ve bilgi güvencesinden sorumlu Ulusal Güvenlik Ajansı'na (NSA) ev sahipliği yapmaktadır.

<p><strong>Cheyenne Dağı Kompleksi, ABD</strong></p> <p>Colorado'da bulunan bu tesis, erken uyarı ve füze saldırılarına karşı savunmadaki rolüyle bilinmektedir. Çeşitli tehditlere dayanacak şekilde tasarlanmıştır ve yüksek güvenlik seviyesine sahiptir.</p>

Cheyenne Dağı Kompleksi, ABD

Colorado'da bulunan bu tesis, erken uyarı ve füze saldırılarına karşı savunmadaki rolüyle bilinmektedir. Çeşitli tehditlere dayanacak şekilde tasarlanmıştır ve yüksek güvenlik seviyesine sahiptir.

<p><strong>İngiltere Merkez Bankası Altın Kasası, İngiltere</strong></p> <p>İngiltere Merkez Bankası'nın Londra'daki altın kasası, <strong>İngiltere'nin altın rezervlerinin önemli bir bölümünü barındırmaktadır</strong> ve yoğun bir şekilde korunmaktadır.</p>

İngiltere Merkez Bankası Altın Kasası, İngiltere

İngiltere Merkez Bankası'nın Londra'daki altın kasası, İngiltere'nin altın rezervlerinin önemli bir bölümünü barındırmaktadır ve yoğun bir şekilde korunmaktadır.

<p><strong>Iron Mountain, ABD</strong></p> <p>Iron Mountain, ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bulunan ve çeşitli kuruluşlar için değerli eşyaları, hassas belgeleri ve verileri saklamak için kullanılan son derece güvenli bir yeraltı depolama tesisidir.</p>

Iron Mountain, ABD

Iron Mountain, ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bulunan ve çeşitli kuruluşlar için değerli eşyaları, hassas belgeleri ve verileri saklamak için kullanılan son derece güvenli bir yeraltı depolama tesisidir.

<p><strong>Elysee Sarayı, Fransa</strong></p> <p>Fransa Cumhurbaşkanı'nın resmi konutu olan <strong>Paris</strong>'teki Elysee Sarayı, Cumhurbaşkanı ve hükümet yetkililerini korumak için sıkı güvenlik önlemlerine sahiptir.</p>

Elysee Sarayı, Fransa

Fransa Cumhurbaşkanı'nın resmi konutu olan Paris'teki Elysee Sarayı, Cumhurbaşkanı ve hükümet yetkililerini korumak için sıkı güvenlik önlemlerine sahiptir.

<p><strong>51. Bölge, ABD</strong></p> <p>Nevada'da bulunan 51. Bölge, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait çok gizli bir tesistir. Gizliliği ve halka erişiminin kısıtlı olmasıyla bilinir.</p>

51. Bölge, ABD

Nevada'da bulunan 51. Bölge, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait çok gizli bir tesistir. Gizliliği ve halka erişiminin kısıtlı olmasıyla bilinir.

<p><strong>İran Nükleer Tesisleri, İran</strong></p> <p>İran'ın bazı nükleer tesisleri, faaliyetlerinin hassas doğası nedeniyle sıkı güvenlik önlemlerine sahip olmalarıyla bilinmektedir.</p>

İran Nükleer Tesisleri, İran

İran'ın bazı nükleer tesisleri, faaliyetlerinin hassas doğası nedeniyle sıkı güvenlik önlemlerine sahip olmalarıyla bilinmektedir.

<p><strong>Riyad Diplomatik Bölgesi, Suudi Arabistan</strong></p> <p>Riyad'daki bu bölge çeşitli diplomatik misyonlara ve büyükelçiliklere ev sahipliği yapmaktadır ve bu da sıkı güvenlik önlemlerine neden olmaktadır.</p>

Riyad Diplomatik Bölgesi, Suudi Arabistan

Riyad'daki bu bölge çeşitli diplomatik misyonlara ve büyükelçiliklere ev sahipliği yapmaktadır ve bu da sıkı güvenlik önlemlerine neden olmaktadır.

<p><strong>DMZ (Askerden Arındırılmış Bölge), Kore Yarımadası</strong></p> <p>Kuzey ve Güney Kore'yi birbirinden ayıran ağır tahkimatlı askerden arındırılmış bölge, sıkı güvenliği ve kısıtlı erişimiyle bilinir.</p>

DMZ (Askerden Arındırılmış Bölge), Kore Yarımadası

Kuzey ve Güney Kore'yi birbirinden ayıran ağır tahkimatlı askerden arındırılmış bölge, sıkı güvenliği ve kısıtlı erişimiyle bilinir.

<p><strong>RAF Menwith Hill, İngiltere</strong></p> <p>ABD ve Birleşik Krallık'a istihbarat ve iletişim desteği sunmak üzere kurulmuştur. Büyük bir uydu yer istasyonu, iletişim engelleme ve füze uyarı sitemleri ile <strong>dünyanın en büyük elektronik izleme istasyonudur. </strong></p> <p>245 hektarlık alan Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı tarafından korunmaktadır ve herhangi birinin izinsiz girmesi cezai bir suçtur.</p>

RAF Menwith Hill, İngiltere

ABD ve Birleşik Krallık'a istihbarat ve iletişim desteği sunmak üzere kurulmuştur. Büyük bir uydu yer istasyonu, iletişim engelleme ve füze uyarı sitemleri ile dünyanın en büyük elektronik izleme istasyonudur.

245 hektarlık alan Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı tarafından korunmaktadır ve herhangi birinin izinsiz girmesi cezai bir suçtur.

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