Dünyanın en gerçekçi ressamı: Iman Maleki

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2023 Cumartesi, 15:59
<p>İranlı Realist ressam Iman Maleki'nin resim merakı çocuk yaşlarda başladı. On beş yaşında resim dersleri almaya başladı. </p> <p><em>Ödüllü eseri, Omens of Hafez</em></p>

İranlı Realist ressam Iman Maleki'nin resim merakı çocuk yaşlarda başladı. On beş yaşında resim dersleri almaya başladı. 

Ödüllü eseri, Omens of Hafez

<p>Resimdeki ilk ve tek öğretmeni, ünlü İranlı ressam Morteza Katuzyan oldu. Profesyonel bir ressam olarak kariyeri de bu dönemde başladı. </p> <p><em>Eser adı: Göçmen</em></p>

Resimdeki ilk ve tek öğretmeni, ünlü İranlı ressam Morteza Katuzyan oldu. Profesyonel bir ressam olarak kariyeri de bu dönemde başladı. 

Eser adı: Göçmen

<p>Maleki, 1995'ten itibaren Tahran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okudu ve 1999'da aynı üniversitenin Grafik Tasarım bölümünden mezun oldu.</p> <p><em>Eser adı: Camdaki kız</em></p>

Maleki, 1995'ten itibaren Tahran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okudu ve 1999'da aynı üniversitenin Grafik Tasarım bölümünden mezun oldu.

Eser adı: Camdaki kız

<p>İşte, "dünyanın en gerçekçi ressamı" unvanıyla tanınan Maleki'nin eserlerinden bazıları...</p> <p><em>Eser adı: Evdeki anılar</em></p>

İşte, "dünyanın en gerçekçi ressamı" unvanıyla tanınan Maleki'nin eserlerinden bazıları...

Eser adı: Evdeki anılar

<p><em>Pers askeri</em></p>

Pers askeri

<p><em>Kitap okuyan kızkardeşler</em></p>

Kitap okuyan kızkardeşler

<p><em>Albome Ghadimi</em></p>

Albome Ghadimi

<p><em>Anne ve kız</em></p>

Anne ve kız

<p><em>Günışığı</em></p>

Günışığı

<p><em>Dilek</em></p>

Dilek

<p><em>Genç bir adamın portresi</em></p>

Genç bir adamın portresi

<p><em>Tarist</em></p>

Tarist

<p><em>Gizlice müzik yapmak</em></p>

Gizlice müzik yapmak

<p><em>Sersemlik</em></p>

Sersemlik

<p><em>Dönem sonu</em></p>

Dönem sonu

<p><em>Balıkçı</em></p>

Balıkçı

<p><em>Bir adamın portresi</em></p>

Bir adamın portresi

<p><em>Mehran'ın yaşlılık portresi</em></p>

Mehran'ın yaşlılık portresi

<p><em>Ders çalışmak</em></p>

Ders çalışmak

<p><em>İstikrarsız...</em></p>

İstikrarsız...

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