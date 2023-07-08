Dünyanın en gerçekçi ressamı: Iman Maleki
İranlı Realist ressam Iman Maleki'nin resim merakı çocuk yaşlarda başladı. On beş yaşında resim dersleri almaya başladı.
Ödüllü eseri, Omens of Hafez
Resimdeki ilk ve tek öğretmeni, ünlü İranlı ressam Morteza Katuzyan oldu. Profesyonel bir ressam olarak kariyeri de bu dönemde başladı.
Eser adı: Göçmen
Maleki, 1995'ten itibaren Tahran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okudu ve 1999'da aynı üniversitenin Grafik Tasarım bölümünden mezun oldu.
Eser adı: Camdaki kız
İşte, "dünyanın en gerçekçi ressamı" unvanıyla tanınan Maleki'nin eserlerinden bazıları...
Eser adı: Evdeki anılar
Pers askeri
Kitap okuyan kızkardeşler
Albome Ghadimi
Anne ve kız
Günışığı
Dilek
Genç bir adamın portresi
Tarist
Gizlice müzik yapmak
Sersemlik
Dönem sonu
Balıkçı
Bir adamın portresi
Mehran'ın yaşlılık portresi
Ders çalışmak
İstikrarsız...
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