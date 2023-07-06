Dünyanın en yaşlı köpeği Portekiz'de yaşıyor
Portekiz'in Leiria kentindeki 31 yaşındaki Bobi adlı köpek, yaşayan en yaşlı köpek unvanıyla Guinness Dünya Rekoru sahibi oldu.
Bobi,1 Mayıs 2023'te 31 yaşına girdi. 2 Şubat 2023'te Bobi'nin 30 yaşına kadar yaşayan ilk köpek olduğu tescillendi. Sahipler, Bobi'nin yürümekte güçlük çekmesine ve görme yeteneğinin zayıf olmasına rağmen, yaşına göre oldukça sağlıklı olduğunu belirtiyor.
Sahibi Leonel Costa, köpeğinin bu kadar uzun süre yaşamasının en büyük faktörlerinden birinin Bobi'nin yaşadığı ortamın şehirlerden uzak, sakin ve huzurlu ortam olduğunu düşünüyor.
Hiçbir zaman tasma takılmayan Bobi, sahibinin evini çevreleyen ormanda özgürce dolaşmanın keyfini çıkardı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bedeviye esir düştün Türkiye
- Yargıtay 'tahliye edilmeli' dedi
- Maaşlarda adaletsizlik
- Emekliye refah payı olacak mı?
- 'Bu nasıl bir aldatmaca!'
- 'Sağlık hizmetleri aksayacak'
- Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı!
- İşte en beğenilen siyasetçiler...
- Bakanlıktan 'ikinci el otomobil' açıklaması
- Ölü balinanın bağırsağından bir servet çıktı!