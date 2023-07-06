Dünyanın en yaşlı köpeği Portekiz'de yaşıyor

cumhuriyet.com.tr
06 Temmuz 2023 Perşembe, 14:50
<p>Portekiz'in Leiria kentindeki 31 yaşındaki Bobi adlı köpek, yaşayan en yaşlı köpek unvanıyla Guinness Dünya Rekoru sahibi oldu.  </p>

Portekiz'in Leiria kentindeki 31 yaşındaki Bobi adlı köpek, yaşayan en yaşlı köpek unvanıyla Guinness Dünya Rekoru sahibi oldu.  

<p>Bobi,1 Mayıs 2023'te 31 yaşına girdi. 2 Şubat 2023'te Bobi'nin 30 yaşına kadar yaşayan ilk köpek olduğu tescillendi. Sahipler, Bobi'nin yürümekte güçlük çekmesine ve görme yeteneğinin zayıf olmasına rağmen, yaşına göre oldukça sağlıklı olduğunu belirtiyor.</p>

Bobi,1 Mayıs 2023'te 31 yaşına girdi. 2 Şubat 2023'te Bobi'nin 30 yaşına kadar yaşayan ilk köpek olduğu tescillendi. Sahipler, Bobi'nin yürümekte güçlük çekmesine ve görme yeteneğinin zayıf olmasına rağmen, yaşına göre oldukça sağlıklı olduğunu belirtiyor.

<p>Sahibi Leonel Costa, köpeğinin bu kadar uzun süre yaşamasının en büyük faktörlerinden birinin Bobi'nin yaşadığı ortamın şehirlerden uzak, sakin ve huzurlu ortam olduğunu düşünüyor.</p>

Sahibi Leonel Costa, köpeğinin bu kadar uzun süre yaşamasının en büyük faktörlerinden birinin Bobi'nin yaşadığı ortamın şehirlerden uzak, sakin ve huzurlu ortam olduğunu düşünüyor.

<p>Hiçbir zaman tasma takılmayan Bobi, sahibinin evini çevreleyen ormanda özgürce dolaşmanın keyfini çıkardı.</p>

Hiçbir zaman tasma takılmayan Bobi, sahibinin evini çevreleyen ormanda özgürce dolaşmanın keyfini çıkardı.

Portekiz Köpek

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