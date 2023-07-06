Dünyanın en yaşlı köpeği Portekiz'de yaşıyor

Bobi,1 Mayıs 2023'te 31 yaşına girdi. 2 Şubat 2023'te Bobi'nin 30 yaşına kadar yaşayan ilk köpek olduğu tescillendi. Sahipler, Bobi'nin yürümekte güçlük çekmesine ve görme yeteneğinin zayıf olmasına rağmen, yaşına göre oldukça sağlıklı olduğunu belirtiyor.