Elvis Presley'nin 15 milyon TL'lik uçağı açık artırmaya çıkıyor

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2022 Cumartesi, 17:23
<p>Rock and Roll'un Kralı <strong>Elvis Presley</strong>, uçağı <strong>22 Aralık 1976</strong>'da <strong>840 bin ABD Dolarına (15 milyon 651 bin TL)</strong> satın aldı.</p>

Rock and Roll'un Kralı Elvis Presley, uçağı 22 Aralık 1976'da 840 bin ABD Dolarına (15 milyon 651 bin TL) satın aldı.

<p><strong>Mecum Müzayede Evi</strong>'nin açıklamasına göre, <strong>8 Ocak 2023</strong> tarihinde düzenlenecek açık artırmada en yüksek teklifi vererek uçağı alan kişi aynı zamanda, Presley tarafından imzalanan güvenlik anlaşmasının ve satış belgelerinin bir kopyasını alacak.</p>

Mecum Müzayede Evi'nin açıklamasına göre, 8 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek açık artırmada en yüksek teklifi vererek uçağı alan kişi aynı zamanda, Presley tarafından imzalanan güvenlik anlaşmasının ve satış belgelerinin bir kopyasını alacak.

<p>Uçak, <strong>gümüş desenli kırmızı dış cephesi</strong>, <strong>kırmızı kadife ve altın kaplama</strong> iç tasarımıyla dikkat çekiyor.</p>

Uçak, gümüş desenli kırmızı dış cephesi, kırmızı kadife ve altın kaplama iç tasarımıyla dikkat çekiyor.

<p>Uçakta, <strong>Kenmore marka </strong>bir <strong>mikrodalga fırın</strong>, <strong>VCR oynatıcılı </strong>bir <strong>televizyon</strong> ve bir <strong>kaset çalar</strong> bulunuyor.</p>

Uçakta, Kenmore marka bir mikrodalga fırın, VCR oynatıcılı bir televizyon ve bir kaset çalar bulunuyor.

<p>Uçağın diğer özellikleri arasında ahşap kabin panelleri ve pencere gölgelikleri bulunmaktadır. Uçak, geri yatabilen ve sağa sola dönebilen koltukları ile <strong>dokuz yolcu ağırlayabilmektedir</strong>.</p> <p>Müzayede sitesine göre uçak, <strong>nakliye için parçalara ayrılmak zorunda</strong>.</p>

Uçağın diğer özellikleri arasında ahşap kabin panelleri ve pencere gölgelikleri bulunmaktadır. Uçak, geri yatabilen ve sağa sola dönebilen koltukları ile dokuz yolcu ağırlayabilmektedir.

Müzayede sitesine göre uçak, nakliye için parçalara ayrılmak zorunda.

<p>Uçak, Presley'in sahip olduğu birkaç özel jetten biriydi. Bu jetlerden ikisi şu anda <strong>Graceland</strong>'de sergilenmektedir. Uçak, teknoloji şirketi <strong>Lockheed Martin</strong> tarafından üretilen 202 adet <strong>JetStar</strong> model uçaktan birisidir.</p>

Uçak, Presley'in sahip olduğu birkaç özel jetten biriydi. Bu jetlerden ikisi şu anda Graceland'de sergilenmektedir. Uçak, teknoloji şirketi Lockheed Martin tarafından üretilen 202 adet JetStar model uçaktan birisidir.

<p>Presley ölümünden birkaç ay önce jeti sattı. Uçak daha sonra <strong>Suudi Arabistan</strong>lı bir şirketin eline geçti.</p> <p>Müzayede listesinde <strong><em>"Uçak daha sonra New Mexico'daki Roswell Uluslararası Hava Merkezi'ne taşındı ve onlarca yıl boyunca burada saklandı ve bugüne kadar orada kaldı"</em></strong>  bilgisi yer alıyor.</p>

Presley ölümünden birkaç ay önce jeti sattı. Uçak daha sonra Suudi Arabistanlı bir şirketin eline geçti.

Müzayede listesinde "Uçak daha sonra New Mexico'daki Roswell Uluslararası Hava Merkezi'ne taşındı ve onlarca yıl boyunca burada saklandı ve bugüne kadar orada kaldı"  bilgisi yer alıyor.

<p>Müzayede sitesine göre uçak, <strong><em>"P&amp;W motorları ve birçok kokpit bileşeni sökülmüş olsa da ve Elvis'in jetinin satışına hiçbir motor veya yedek parça dahil edilmeyecek olsa da, inanılmaz bir restorasyon fırsatı ve tüm dünyanın tadını çıkarması için benzersiz bir Elvis sergisi oluşturma şansı sunuyor."</em></strong></p> <p><strong><em> </em></strong></p>

Müzayede sitesine göre uçak, "P&W motorları ve birçok kokpit bileşeni sökülmüş olsa da ve Elvis'in jetinin satışına hiçbir motor veya yedek parça dahil edilmeyecek olsa da, inanılmaz bir restorasyon fırsatı ve tüm dünyanın tadını çıkarması için benzersiz bir Elvis sergisi oluşturma şansı sunuyor."

 

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