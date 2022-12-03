Elvis Presley'nin 15 milyon TL'lik uçağı açık artırmaya çıkıyor

Müzayede sitesine göre uçak, "P&W motorları ve birçok kokpit bileşeni sökülmüş olsa da ve Elvis'in jetinin satışına hiçbir motor veya yedek parça dahil edilmeyecek olsa da, inanılmaz bir restorasyon fırsatı ve tüm dünyanın tadını çıkarması için benzersiz bir Elvis sergisi oluşturma şansı sunuyor."