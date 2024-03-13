En mutlu ülkeler listesi açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
IMF, "Para Mutluluğu Satın Alır Mı?" sorusunu temel alarak 2023 Mutluluk Raporu'nu yayımladı. En mutlu ve en mutsuz ülkeler GSYİH üzerinden hesaplandı. Raporda, Türkiye kaçıncı sırada?
Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) internet sitesinde 2023 Mutluluk Raporu'na dayandırılan 'Para Mutluluğu Satın Alır Mı' isimli bir rapor yayımlandı. Mutluluk listesinde genellikle gelişmiş ülkelerin üst sıralarda olduğu ancak istisnaların da bulunduğu gözlemlendi.
Uluslararası Para Fonu (IMF), Birleşmiş Milletler'in yayımladığı Mutluluk Raporu ile ülkelerdeki kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) arasındaki ilişkiyi sorguladı.
Genellikle kişi başına düşen GSYİH miktarı yüksek ülkelerin mutluluk listesinde de önde olduğu görülürken istisnalar da göze çarptı. Örneğin Singapur, kişi başına düşen GSYİH sıralamasında 2. olmasına rağmen mutluluk sıralamasında ilk 20'ye giremedi. Peki Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyadaki en mutlu 10 ülke şöyle:
10- Avusturya (7,10)
9- Yeni Zelanda (7,12)
8- Lüksemburg (7,23)
6- Hollanda (7,40)
7- Norveç (7.32)
5- İsveç (7.40)
4- İsrail (7,47)
3- İzlanda (7,53)
2- Danimarka (7,59)
1- Finlandiya (7,80)
Türkiye, bu listede 4,61 puanla 106. sırada yer aldı.
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