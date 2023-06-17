Yapay zeka sayesinde çölde 'uzaylı figürü' keşfedildi

Yayınlanma: 17.06.2023 - 13:51

Güncelleme: 17.06.2023 - 13:51

Peru'nun Atacama Çölü'nde yapay zeka tarafından Nazca şekillerinde bir "uzaylı figürü" keşfedildi.

Bu keşif, bir araştırmanın daha önce Peru'nun güneyindeki Nazca Çölü'nde 370 metre uzunluğunda çizgiler tespit etmesinin ardından geldi.

Topluca jeoglif olarak bilinen ve sürekli olarak yaygın bir merak uyandıran şekillerin, MÖ 500 ile MS 500 yılları arasında tasarlandığı biliniyor.

Yapay zeka, figüratif jeoglifleri inceleyerek çölde dört tanesinin daha tespit edilmesini sağladı.

Yamagata Üniversitesi Nasca Enstitüsü ve IBM Japonya tarafından kaleme alınan makalede, "yapay zekanın jeoglif şekillerin daha hızlı tespit edilmesinin yolunu açtığı" belirtildi.

"İNSAN YETENEKLERİNDEN DAHA HIZLI"

Japon araştırmacılar, "teknolojinin, insan yeteneklerinden yaklaşık 21 kat daha hızlı ilerlediğini" ortaya koydu.

Yamagata Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Onaylanmamış jeoglif şekilleri tespit etme gerekliliği nedeniyle, çok sınırlı nitelik ve nicelikteki eğitim verilerini kullanarak bir derin öğrenme nesne tespit modelini eğitmek için dikkatli bir değerlendirme ve ustalık gerekiyordu. Yapay zeka kullanılarak keşfedilen jeogliflerin korunmasına yönelik faaliyetleri uygulamak için Peru Kültür Bakanlığı ile birlikte çalışmayı planlıyoruz" denildi.

Çizgilerin gizemi; antropologlar, arkeologlar ve etnologlar tarafından antik Nazca kültürünü araştırarak çözülmeye çalışıldı.