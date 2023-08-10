Forbes yayımladı: İşte en zenginler listesi...

ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes, yıllık yayımladığı en zenginler listesinde değişikliğe gitti. Forbes dergisi, zenginler listesini gerçek zamanlı olarak yayımlamaya başladı.

Forbes dergisinden yer alan bilgiye göre gerçek zamanlı liste, dünyanın en zenginlerinin günlük servetlerinin iniş ve çıkışlarını takip ediyor. Liste, kişilerin halka açık varlıklarının değeri, ilgili borsalar açıkken her 5 dakikada bir güncelleniyor.

İşte Forbes'un gerçek zamanlı listesine göre dünyanın en zengin 20 ismi: