Forbes yayımladı: İşte en zenginler listesi...
ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes, yıllık yayımladığı en zenginler listesinde değişikliğe gitti. Forbes dergisi, zenginler listesini gerçek zamanlı olarak yayımlamaya başladı.
Forbes dergisinden yer alan bilgiye göre gerçek zamanlı liste, dünyanın en zenginlerinin günlük servetlerinin iniş ve çıkışlarını takip ediyor. Liste, kişilerin halka açık varlıklarının değeri, ilgili borsalar açıkken her 5 dakikada bir güncelleniyor.
İşte Forbes'un gerçek zamanlı listesine göre dünyanın en zengin 20 ismi:
20 - Perakende satış yapan mağazalar zinciri Walmart'ın kurucusu Sam Walton'un kızı Alice Walton.
Listede yer alan Rob Walton ve Jim Walton, Alice Walton'ın kardeşleridir.
19 - Çok uluslu bilişim teknolojisi şirketi DELL'in CEO'su ABD'li iş insanı Michael Dell.
18 - Çin merkezli ilaç şirketi Wantai'nin sahibi Çinli Zhong Shanshan.
17 - Perakende satış yapan mağazalar zinciri Walmart'ın kurucusu Sam Walton'un büyük oğlu, ABD'li iş insanı Rob Walton.
16 - Perakende satış yapan mağazalar zinciri Walmart'ın kurucusu Sam Walton'un oğlu ABD'li Jim Walton.
15 - Bünyesinde ZARA ve Bershka gibi hazır giyim şirketlerini barındıran uluslararası moda topluluğu Inditex'in kurucusu İspanyol Amancio Ortega.
14 - Kozmetik alanında faaliyet gösteren L'oréal firmasının hissedarı Fransız mirasçı Francoise Bettencourt Meyers.
2017 yılında ölen annesi Liliane Bettencourt, zamanının en zengin kadını ve L'Oréal'ın sahibiydi.
13 - Enerji, petrokimya, doğal gaz, perakende, telekomünikasyon alanlarında faaliyet gösteren Hindistan merkezli Reliance Endüstri'nin yönetim kurulu başkanı Mukesh Ambani.
12 - Finans, yazılım, veri ve medya şirketi Bloomberg'in CEO'su Michael Bloomberg.
ABD'li iş insanı, 2002-2013 yılları arasında New York kenti belediye başkanıydı.
11 - Telmex ve América Móvil telekomünikasyon şirketlerinin sahibi Meksikalı Carlos Slim Helu.
10 - Microsoft'un 2000 yılından beri yönetim kurulu başkanı olan ABD'li iş insanı Steve Ballmer.
9 - Google'ın kurucu ortaklarından Sovyetler Birliği doğumlu Sergey Brin.
8 - Eski ismi Facebook olan Meta'nın kurucusu ve sahibi ABD'li girişimci Mark Zuckerberg.
7 - Google'ın kurucularından ABD'li yazılım mühendisi Larry Page.
6 - Microsoft'un kurucu ortaklarından ABD'li yazılım geliştirici Bill Gates.
5 - ABD'li iş adamı ve yatırımcı Warren Buffett.
4 - Veritabanı yazılımı firması Oracle'ın kurucusu ve CEO'su ABD'li girişimci Larry Ellison.
3 - Amazon'un kurucusu ve CEO'su ABD'li girişimci Jeff Bezos.
2 - Louis Vuitton ve Hennesy gibi lüks tüketim mallarını üreten LVMH holdinginin CEO'su Fransız Bernard Arnault.
1 - Tesla, SpaceX ve Twitter'ın sahibi ABD'li girişimci Elon Musk.
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