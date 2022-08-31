Genç yaşta hayatını kaybeden Charlbi Dean kimdir? Charlbi Dean neden hayatını kaybetti?

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:03
<p>75. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülünü kazanan<strong> Hüzün Üçgeni</strong> filminin başrol oyuncusu <strong>Charlbi Dean</strong> hayatını kaybetti.</p> <p>Charlbi Dean kimdir, neden hayatını kaybetti, kaç yaşındaydı?</p>

75. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülünü kazanan Hüzün Üçgeni filminin başrol oyuncusu Charlbi Dean hayatını kaybetti.

Charlbi Dean kimdir, neden hayatını kaybetti, kaç yaşındaydı?

<h3>Charlbi Dean kimdir?</h3> <p><strong>Charlbi Dean</strong>, 1990 yılında Cape Town'da doğdu. 6 yaşında reklamlarda ve fotoğraf çekimlerinde yer almaya başladı.  12 yaşındayken Alfa Model Management ile anlaştı. Ekim 2008'de model arkadaşı Ashton Schnehage ile bir araba kazasından kurtuldu. Kazadan sonra kariyerine ara verdi. 2010 yılında Spud filminde oynadığı  Amanda karakteri ile çıkış yakaladı. 2022 yılında 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülünü kazanan Triangle of Sadness (Hüzün Üçgeni) filminde rol aldı.</p> <p>Charlbi Dean, Güney Afrikalı model Luke Volker ile nişanlıydı.</p>

Charlbi Dean kimdir?

Charlbi Dean, 1990 yılında Cape Town'da doğdu. 6 yaşında reklamlarda ve fotoğraf çekimlerinde yer almaya başladı.  12 yaşındayken Alfa Model Management ile anlaştı. Ekim 2008'de model arkadaşı Ashton Schnehage ile bir araba kazasından kurtuldu. Kazadan sonra kariyerine ara verdi. 2010 yılında Spud filminde oynadığı  Amanda karakteri ile çıkış yakaladı. 2022 yılında 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülünü kazanan Triangle of Sadness (Hüzün Üçgeni) filminde rol aldı.

Charlbi Dean, Güney Afrikalı model Luke Volker ile nişanlıydı.

<h3>Charlbi Dean neden hayatını kaybetti?</h3> <p>29 Ağustos 2022'de New York'ta 32 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun kesin ölüm nedeni henüz açıklanmazken “ani bir hastalık” sebebiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.</p>

Charlbi Dean neden hayatını kaybetti?

29 Ağustos 2022'de New York'ta 32 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun kesin ölüm nedeni henüz açıklanmazken “ani bir hastalık” sebebiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Charlbi Dean Film ani ölüm

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