Büyük Oyun filminin konusu nedir? Büyük Oyun filminin oyuncuları kimlerdir? Büyük Oyun filmi nerede çekildi? Büyük Oyun filminde oynayan Türk oyuncu kimdir?

30 Ağustos 2022 Salı, 17:57

Orijinal adı Big Game olan film, 5 Eylül 2014 yılında vizyona girdi. Başrollerinde Samuel L. Jackson, Onni Tommila ve Türk aktor Mehmet Kurtuluş'un yer aldığı Büyük Oyun filminin türü aksiyon ve maceradır.

BÜYÜK OYUN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?



Amerikan Başkanı'nın uçağı, teröristler tarafından vurulur ve başkan William Moore uçaktan sağ olarak kurtulur. Bulunduğu yer ıssız bir ormanın ortasıdır ve yakınlarda onu kurtarabilecek kimse yoktur. Ancak



BÜYÜK OYUN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?

Filmin IMDb puanı 5.4 olarak karşımıza çıkıyor.

Büyük Oyun filminin oyuncuları kimlerdir?

- Samuel L. Jackson

- Ray Stevenson

- Ted Levine

- Jim Broadbent

- Victor Garber

- Onni Tommila

- Mehmet Kurtuluş

BÜYÜK OYUN FİLMİNDE OYNAYAN TÜRK OYUNCU KİMDİR?



Mehmet Kurtuluş, Almanya'ya çalışmak üzere giden bir ailenin çocuğudur. Yine kendisi gibi oyuncu olan ve Alman Sat.1 televizyonunda Lenßen & Partner isimli polisiye dizide oynayan kardeşi Tekin Kurtuluş ile birlikte Almanya'nın Salzgitter kentinde büyüdü. 1989 yılında ilk tiyatro çalışmalarını Fredenberg kasabasında bulunan okul tiyatrosunda yaptı. 1991 yılında mezun olduktan sonra amatör olarak tiyatro çalışmalarına devam etti. 1993 yılında profesyonelliğe geçerek Braunschweig Devlet Tiyatrosu'nda oynamaya başladı. 1995 yılında sinema kenti Hamburg'a giderek daha büyük bir tiyatroda Komödie am Winterhuder Fährhaus isimli komediyi oynadı. O dönemde ünlü Alman oyuncu Evelyn Hamann tarafından keşfedilerek Episode isimli televizyon dizisinde oynadı. 1998 yılında Hamburg'un özel tiyatrosu olan "Hamburger Kammerspiele"de otururken Türk kökenli Alman yönetmen Fatih Akın ile tanıştı. Fatih Akın ona, Kurz und schmerzlos (Kısa ve Acısız) filminde başrol verdi. Genç bir Türk'ü canlandırdığı bu filmden sonra yıldızı parladı. 2007 yılına kadar 20 kadar filmde oynadı. 2005 yılında Alman oyuncu Désirée Nosbusch ile tanışarak evlendi. 2013 yılında boşandı.

BÜYÜK OYUN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Büyük Oyun filmi, Finlandiya, Avrupa, Norveç, Pentagon, Washington DC'de çekilmiştir.