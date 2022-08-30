Che Guevara’nın oğlu kimdir? Camilo Guevara kaç yaşında, neden öldü?

30 Ağustos 2022 Salı, 17:30

Camilo Guevara 1962 yılında dünyaya geldi. Küba Devrimi'nin önderlerinden olan Arjantinli sosyalist devrimci Ernesto Che Guevara'nın en büyük oğludur. İsmini, Küba Devrimi’nin önemli isimlerinden olan Camilo Cienfuegos’dan aldı. Avukat olan Camilo Guevara ömrünü babasının mirasını korumak için kurulan Che Merkezi'ne adamıştı. Fotoğrafçılıkla da ilgilenen Camilo, pek çok ülkede sergi açtı. Camilo' 7 kişisel sergi açtı, 7 grup sergisine katıldı.

CAMİLO GUEVARA NEDEN ÖLDÜ?

Camilo, Venezuela'ya yaptığı bir gezi sırasında felç geçirerek hayatını kaybetti.

ERNESTO CHE GUEVARA'NIN KAÇ ÇOCUĞU VARDI?

Che Guevara'nın iki farklı evlilikten ikisi erkek, üçü kız olmak üzere beş çocuğu oldu.