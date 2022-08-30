Naci Ünüvar kimdir, kaç yaşında? Naci Ünüvar hangi takımda oynuyor?

30 Ağustos 2022 Salı, 18:02

Transfer döneminde takımların oyuncu mücadelesi devam ederken, yeni bir transfer haberi Trabzonspor'dan geldi. Trabzonspor, Ajax'ta oynayan Naci Ünüvar'ı 1 yıl süreyle kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. İşte, Naci Ünüvar kimdir, sorusunun cevabı...

NACİ ÜNÜVAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

13 Haziran 2003 doğumlu olan Naci Ünüvar, an itibariyle Trabzonspor takımında forvet pozisyonunda oynayan Türk asıllı 19 yaşındaki Hollandalı futbolcudur. The Guardian'ın "Yeni Nesil 2020" listesine dâhil olmuştur. Sağ ayağını kullanan genç futbolcu, forvet ve sol kanatta oynuyor.

Kulüp kariyeri:

Ünüvar, ilk profesyonel maçına 13 Aralık 2019 tarihinde Jong Ajax formasıyla Eerste Divisie'de SC Cambuur karşısında çıktı. 23 Ocak 2020 tarihinde AFC Ajax formasıyla SV Spakenburg'u yendikleri KNVB beker maçında attığı golle, Ajax'ın gol atan en genç futbolcusu oldu.

Millî takım kariyeri:

Hollanda'da doğan Türk kökenli Ünüvar, Hollanda'nın genç millî takım düzeylerinde forma giydi.

NACİ ÜNÜVAR'IN KİRALAMA BEDELİ NE KADAR?

Trabzonspor, 19 yaşındaki Naci Ünüvar ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi. Bordo-mavililer, Ünüvar'a bir sezon için 7 milyon 280 bin TL, menajerine de futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapacak.