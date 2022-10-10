Güne büyük bir patlamayla uyandılar: Kiev'den dehşet veren fotoğraflar...

cumhuriyet.com.tr
10 Ekim 2022 Pazartesi, 10:29
<p>Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sabah saatlerinde 3 tane büyük patlama meydana geldi. Bölgede hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.</p>

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sabah saatlerinde 3 tane büyük patlama meydana geldi. Bölgede hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.

<p>Ukrayna İçişleri Bakanlığı Kiev'e yapılan son saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü 24 kişinin yaralandığını bildirdi.</p>

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Kiev'e yapılan son saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü 24 kişinin yaralandığını bildirdi.

<p>Zelenski ayrıca "Ukranya genelinden hava saldırısı sirenleri çalmaya devam ediyor. Füzeler vuruluyor ama maalesef ölü ve yaralılar var" ifadesinde bulundu.</p>

Zelenski ayrıca "Ukranya genelinden hava saldırısı sirenleri çalmaya devam ediyor. Füzeler vuruluyor ama maalesef ölü ve yaralılar var" ifadesinde bulundu.

<p>Reuters muhabiri kent merkezindeki binalardan yoğun duman yükseldiğini bildirdi.</p>

Reuters muhabiri kent merkezindeki binalardan yoğun duman yükseldiğini bildirdi.

<p>Kiev'deki o anlar objektiflere böyle yansıdı...</p>

Kiev'deki o anlar objektiflere böyle yansıdı...

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