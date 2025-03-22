İmamoğlu ve protestolar tüm dünyada manşetlerde

Yazıda ayrıca, şu ifadeler de kullanıldı:

“Analistler İmamoğlu'nun tutuklanmasını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğin azaldığı bir dönemde güçlü bir rakibi etkisiz hale getirmeyi amaçlayan yetkililerin önleyici bir saldırısı olarak değerlendiriyor. Bir sonraki cumhurbaşkanlığı oylamasına üç yıl olmasına rağmen, İmamoğlu son zamanlarda kampanyasını yoğunlaştırmış ve ülkenin kötüleşen ekonomik krizi nedeniyle erken seçim çağrısında bulunmuştu. Ülke çapında artan protestolar erken seçim ihtimalini güçlendirdi ve hükümeti kampanya döneminden çok önce muhalefetin kilit isimlerinden birini görevden almaya sevk etti.”