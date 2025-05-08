Son Dakika... Özgür Özel paylaştı: Hesabına erişim engeli getirilen Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Yayınlanma: 08.05.2025 - 19:23

Güncelleme: 08.05.2025 - 19:41

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de tutuklu bulunan ve X hesabına erişim engeli getirilen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını paylaştı.

İmamoğlu mesajında, "Ben rakibinden bu kadar korkan, kontrolünü kaybeden ve panikle aynı anda bütün tuşlara basan başka siyasetçi ne gördüm ne duydum.

Beni hapse de atsan, sosyal medya hesaplarımı da engellesen unuttuğun bir şey var; bu ülkede milyonlarca Ekrem var #İmamoğluHerYerde" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına gece saat 02.00 sıralarında erişim engeli getirildi.

İmamoğlu'nun profiline girildiğinde "Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi" ifadeleri yer aldı.

Bunun üzerine, Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına erişim engeli getirilmesine bazı CHP isimler, profil fotoğraflarına İmamoğlu’nu koyarak tepki gösterdi.