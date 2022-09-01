Türkiye'nin ilk güzellik kraliçesi Feriha Tevfik kimdir? Feriha Tevfik nerelidir? Feriha Tevfik'in çocuğu var mı?

01 Eylül 2022 Perşembe, 16:43

Feriha Tevfik 1910 yılında doğdu. Eski Balıkhane Nazırlarından Mehmet Tevfik Bey'in torunu, Mehmet İbrahimzade'nin kızıdır. 1929 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nin düzenlediği güzellik yarışmanın halk tarafından gazete resimleri üzerinden yapılan ilk elemesinde 11. olarak jüriye çıkma hakkı kazanan adaylar arasına girdi. 2 Eylül 1929 günü yapılan yarışmada önce Hicran Hanım adlı bir başka adayı birinci seçti. Hicran Hanım'ın evlenmiş olduğu ortaya çıkınca seçim yenilendi ve jüri Feriha Tevfik'i birinci seçti. Feriha Tevfik Hanım ise 5 Ağustos 1930’da ABD'nin Teksas eyaletindeki Galveston şehrinde düzenlenen 5. Uluslararası Kainat Güzelliği Yarışması'nda (International Pageant of Pulchritude) Türkiye'yi temsil etti.

FERİHA TEVFİK'İN OYUNCULUK KARİYERİ

Feriha Tevfik, Türkiye'ye dönüşünden sonra sinema filmlerinde rol aldı. İlk filmi Muhsin Ertuğrul'un yönettiği 1929 yapımı Kaçakçılar'dı. Ardından Bir Millet Uyanıyor (1932), Leblebici Horhor Ağa (1934), Tosun Paşa (1939), Bir Kavuk Devrildi (1939) filmlerinde rol aldı.

Tiyatro sahnesine de Muhsin Ertuğrul'un önerisi ile çıktı. İstanbul'da Tepebaşı'ndaki belediyeye ait Dram Tiyatrosu'nda 25 Ocak 1932 tarihinde ilk defa sahnelenen Yalova Otelleri piyesi,Türkiye'de ilk defa 10 Ekim 1934'te İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen J. Strauss'un Yarasa Opereti' rol aldığı eserlerdendir. 1939'dan sonra sahnelerden tamamen ayrıldı.

FERİHA TEVFİK EVLENDİ Mİ?

Feriha Tevfik üç kez evlendi. Feriha Tevfik'in tek çocuğu son eşi Sadi Rıza Dağ ile evliliğinden dünyaya gelmiştir.

FERİHA TEVFİK'İN ÖLÜMÜ

1991'de geçirdiği bir beyin kanaması sonucunda hayatını kaybetti. Cenazesi İstanbul'da İçerenköy mezarlığına defnedildi.