Kraliçe Elizabeth kimdir, kaç yaşında? Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumu nasıl?

08 Eylül 2022 Perşembe, 18:08

II. Elizabeth 21 Nisan 1926 tarihinde doğdu.ocukluğu boyunca evde özel eğitim gördü. Babası, ağabeyi VIII. Edward'ın tahttan çekilmesiyle 1936'da kral oldu ve kendisi o tarihten itibaren olası vâris konumuna geldi. II. Dünya Savaşı sırasında orduda görev almaya başladı. 1947'de Edinburgh Dükü Philip ile evlendi ve Charles, Anne, Andrew ve Edward adlarını verdikleri dört çocukları oldu. 6 Şubat 1952'de tahta çıktı. 1953 yılında resmî olarak taç giyer ve gerçekleştirilen tören tarihte ilk kez televizyonda yayınlanıdı. Aynı zamanda babasının yerine İngiliz Milletler Topluluğu'nun başkanı seçildi.

Eşi Prens Philip, 9 Nisan 2021'de Windsor kalesinde 99 yaşında iken hayatını kaybetti.

KRALİÇE ELİZABETH'İN ÇOCUKLARI

Galler Prensi, Prens Charles

Kraliyet Prensesi, Prenses Anne

York Dükü, Prens Andrew

Wessex Kontu, Prens Edward

KRALİÇE ELİZABETH'İN YERİNE KİM GEÇECEK?

Kraliçe II. Elizabeth'in varisi en büyük oğlu Galler Prensi Charles'tır.



KRALİÇE ELİZABETH'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Bu sabah yapılan ayrıntılı değerlendirmenin ardından, Kraliçe'nin doktorları majestelerinin sağlığı konusunda endişeli ve tıbbi gözetim altında kalmasını tavsiye etti. Kraliçe rahat ve Balmoral'da kalıyor." ifadeleri kullanıldı.

Kraliçe'nin sağlık durumuyla ilgili ailesinin bilgilendirildiği kaydedildi.

İngiltere Başbakanı Liz Truss da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bütün ülke bu öğlen Buckingham Sarayı'ndan gelecek haberlerle derinden ilgilenecek. Benim ve İngiltere'deki insanların düşünceleri şu anda Kraliçe ve ailesiyle birlikte." paylaşımında bulundu.

96 yaşındaki İngiltere Kraliçesi Elizabeth, geçen sonbahardan bu yana hareketlilik sorunları yaşıyor ve düzenli olarak baston kullanıyor.

Kraliçe 2. Elizabeth, sağlık sorunları nedeniyle son dönemlerde parlamentonun açılışı ve tahta çıkışının 70'inci yılı (Platin Yıl Dönümü) kutlamaları gibi çeşitli etkinliklere katılamamıştı.

Çocukları ve torunları İskoçya'ya gidiyor

BBC'nin haberine göre, İngiltere Veliaht Prensi Charles ile eşi Camilla, 2. Elizabeth'in bulunduğu Balmoral Malikanesi'ne gitti.

Öte yandan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Cambridge Dükü Prens William da Balmoral'a gidiyor.

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın sözcüsü de çiftin İskoçya'ya seyahat edeceği bildirdi.

Kraliçe'nin diğer çocukları Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward'ın da Balmoral'a gitmesi bekleniyor.

İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Kraliçe'nin sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri endişeyle takip ettiğini belirterek herkes gibi Kraliçe 2. Elizabeth'in iyileşmesini umduğunu söyledi.

Anglikan Kilisesi Canterbury Başpiskoposu Justin Welby de Kraliçe'ye dualarını gönderdiğini bildirdi.

Kraliçe II. Elizabeth'in varisi en büyük oğlu Galler Prensi Charles'tır.



