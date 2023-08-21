'İnternet meme'lerinin ünlü köpeği 'Cheems Balltze' hayatını kaybetti
Sosyal ağlarda yayınlanan "İnternet meme"leriyle (internet geyikleri) ile fenomen haline gelen "Cheems Balltze" adlı köpek, 12 yaşında hayatını kaybetti.
Viral olmuş internet geyikleriyle tüm dünya tarafından tanınan köpek, kanser teşhisi sebebiyle bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu.
Kanserle mücadelesini kaybeden Cheems Balltze'nin, ameliyat sırasında hayatını kaybettiği belirtildi.
Shiba inu cinsi köpeğin sahibi, üzücü haberi Instagram'dan duyurdu.
Cheems Balltze'nin Instagram hesabından yapılan açıklamada,
“Cuma sabahı girdiği son torasentez ameliyatı sırasında uykuya daldı. Aslında bu ameliyattan sonra ona kemoterapi veya başka bir tedavi ayarlamak istiyorduk ama artık çok geç. Üzülmeyin, Balltze’nin dünyaya getirdiği neşeyi hatırlayın" denildi.
Açıklamada ayrıca, "Sizi ve beni birbirine bağlayan yuvarlak gülümseyen yüzlü bir Shiba Inu, pandemi sırasında birçok insana yardım etti ve birçoğunuza çok fazla neşe getirdi, ama şimdi görevi tamamlandı. Gökyüzünde özgürce koştuğuna ve yeni arkadaşlarıyla bir sürü lezzetli yemek yediğine inanıyorum” sözleri yer aldı.
Asıl adı Pup Balltze olan köpek, Cheeseburger’a olan düşkünlüğü nedeniyle "Cheems Balltze" olarak biliniyordu.
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