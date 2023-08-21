'İnternet meme'lerinin ünlü köpeği 'Cheems Balltze' hayatını kaybetti

Açıklamada ayrıca, "Sizi ve beni birbirine bağlayan yuvarlak gülümseyen yüzlü bir Shiba Inu, pandemi sırasında birçok insana yardım etti ve birçoğunuza çok fazla neşe getirdi, ama şimdi görevi tamamlandı. Gökyüzünde özgürce koştuğuna ve yeni arkadaşlarıyla bir sürü lezzetli yemek yediğine inanıyorum” sözleri yer aldı.