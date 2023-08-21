Emmy ödüllü ünlü oyuncu Ron Cephas Jones hayatını kaybetti
Popüler dizi 'This Is Us'ın Emmy ödüllü oyuncusu Ron Cephas Jones, 66 yaşında yaşamını yitirdi.. Oyuncunun uzun süredir akciğer rahatsızlığı yaşadığı öğrenildi.
'This Is Us' dizisindeki William Hill rolüyle tanınan Emmy ödüllü oyuncu Ron Cephas Jones, 66 yaşında akciğer rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.
Oyuncunun dün hayatını kaybettiğini açıklayan sözcüsü, "Yetenekli ve ödüllü aktör Ron Cephas Jones uzun süredir mücadele ettiği akciğer hastalığı nedeniyle 66 yaşında hayatını kaybetti" ifadesini kullandı.
"SAHNEYE OLAN SEVGİSİ KARİYERİ BOYUNCA MEVCUTTU"
Sözcü daha sonra, "Kariyeri boyunca sıcaklığı, güzelliği, cömertliği, nezaketi ve kalbi, onu tanıma şansına sahip olan herkes tarafından hissedildi. Kariyerine Nuyorican Poets Cafe'de başladı ve sahneye olan sevgisi, yakın zamanda Tony'ye aday gösterilen ve Clyde's on Broadway'deki rolüyle Drama Desk Ödülü kazanan performansı da dahil olmak üzere tüm kariyeri boyunca mevcuttu" açıklamasında bulundu.
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