Japonya'da fenerlerle süslenen kiraz çiçeklerinin tabloyu andıran manzarası
Çevresini kaplayan kiraz çiçeği ağaçlarıyla Nakameguro yakınlarındaki Meguro Nehri, Japoncada 'çiçek izleme' anlamına gelen Hanami'nin keyfini çıkarmak için Tokyo'nun en popüler noktalarından biri.
Nehrin her iki tarafındaki Sakura ağaçları suyun üzerinde pembe bir gölgelik oluştururken, havanın kararmaya başlamasıyla fenerlerle aydınlatılan kiraz çiçeklerini hayranlıkla seyretmek için daha fazla ziyaretçi burada toplanıyor.
Japon yetkililer, bu yıl Tokyo'da kiraz çiçeklerinin tam çiçek açmasının, önceki yılların ortalamasına kıyasla 9 gün önce gerçekleştiğini bildirdi.
-
- Japonya'nın Tokyo kentindeki Meguro Nehri boyunca uzanan kiraz çiçekleriyle fotoğraf çeken insanlar.
- Japonya'nın Tokyo kentindeki Meguro Nehri boyunca uzanan kiraz çiçekleri.
- Japonya'nın Tokyo kentindeki Meguro Nehri boyunca uzanan kiraz çiçekleri.
- Japonya'nın Tokyo kentindeki Meguro Nehri boyunca uzanan kiraz çiçekleri.
- Japonya'nın Tokyo kentindeki Meguro Nehri boyunca uzanan kiraz çiçekleri.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bundan yiyen 100 yaşına kadar yaşar
- Muharrem İnce'yi yalanlayan anket
- Kararın ardından Erdoğan telefona sarıldı
- İnce'den 'ilke' Kılıçdaroğlu'ndan 'çözüm' vurgusu
- 1 TL'ye alıyor, 1040 liraya satıyor
- Uzlaşma için son saatler
- Türk Telekom, grubu ikinci tamamladı
- 'CHP ile anlaştığını açıklayacak' iddiası
- Bir partiden daha Kılıçdaroğlu'na destek
- Erdoğan'dan Akşener'e: Beni kendinle de uğraştırma