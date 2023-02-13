Kahramanmaraş en ölümcül beşinci deprem oldu

NEPAL (2015)

25 Nisan'da Nepal'in merkezinde meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki deprem, Himalaya ülkesinde çığ ve toprak kaymalarını tetikleyerek okulları ve hastaneleri yerle bir etti.

Deprem yaklaşık 9 bin kişinin ölümüne ve milyonlarca kişinin evsiz kalmasına neden oldu. Ayrıca Katmandu vadisindeki asırlık tapınaklar ve kraliyet sarayları da dahil olmak üzere yüzden fazla anıt, enkaza dönüştü.