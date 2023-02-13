Kahramanmaraş en ölümcül beşinci deprem oldu
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem, 21. yüzyılda meydana gelen en ölümcül beşinci deprem oldu.
Pazarcık ilçesindeki depremin ardından aynı gün içerisinde Elbistan'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem sonucunda şu ana kadar 31 bin 643 kişi öldü.
Bu yüzyılda meydana gelmiş ve can kaybının korkunç boyutlara vardığı diğer büyük depremler şöyle sıralandı:
HİNDİSTAN (2001)
26 Ocak 2001'de Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem 20 binden fazla kişinin ölümüne yol açtı.
Deprem, Pakistan sınırına yakın Bhuj kasabasında çok sayıda ölümle birlikte eyalet genelindeki binaların çoğunu yıktı.
BAM (2003)
İran'ın güneydoğusunda 26 Aralık'ta meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, antik kerpiç kent Bam'ı yerle bir ederek en az 31 bin kişinin ölümüne yol açtı.
Bam'ın altyapısının yaklaşık yüzde 80'i hasar gördü ve bir zamanlar dünyanın en büyük kerpiç binası olarak kabul edilen çöl kalesi yıkıldı.
SUMATRA (2004)
26 Aralık'ta Sumatra açıklarında meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki deprem, 170 bini sadece Endonezya'da olmak üzere bölge genelinde 230 binden fazla insanın ölümüne yol açan bir tsunamiyi tetikledi.
KEŞMİR (2005)
Pakistan'ın Keşmir bölgesinde, 26 Aralık 2005'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Azadi Keşmir olarak da bilinen Pakistan kontrolündeki bölgede 73 binden fazla kişi öldü.
Ayrıca 3,5 milyon kişi yerinden edildi.
JAVA (2006)
26 Mayıs'ta Endonezya'nın Java adasının güney kıyısında, Yogyakarta kenti yakınlarında meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 6 bin kişi hayatını kaybetti.
420 binden fazla kişi evsiz kaldı.
SİCHUAN (2008)
12 Mayıs 2008'de Çin'in Sichuan eyaletini vuran 7,9 büyüklüğündeki depremde aralarında 5 bin 335 okul öğrencisinin de bulunduğu 87 binden fazla kişi öldü ya da kayboldu.
Depremden sonra 7 bin okulda hasar olduğu görüldü ve yolsuzluk suçlamalarını tetikledi.
HAİTİ (2010)
12 Ocak 2010'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem, başkent Port-au-Prince ve çevresindeki bölgeyi enkaza çevirdi.
Haiti'nin 24 saat boyunca dünyanın geri kalanıyla bağlantısını kesen deprem, 200 binden fazla insanın ölümüne, 1.5 milyon insanın evsiz kalmasına sebep oldu.
JAPONYA (2011)
11 Mart'ta Japonya, 8.9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Deprem nedeniyle ülkede büyük bir tsunami meydana geldi.
Tsunami, 20 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesi ya da kaybolmasıyla sonuçlandı. Fukushima Daiichi nükleer santralinde yaşanan felakete yol açtı.
Yaşanan deprem ve nükleer santral felaketi, 20 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesi ya da kaybolmasıyla sonuçlandı.
NEPAL (2015)
25 Nisan'da Nepal'in merkezinde meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki deprem, Himalaya ülkesinde çığ ve toprak kaymalarını tetikleyerek okulları ve hastaneleri yerle bir etti.
Deprem yaklaşık 9 bin kişinin ölümüne ve milyonlarca kişinin evsiz kalmasına neden oldu. Ayrıca Katmandu vadisindeki asırlık tapınaklar ve kraliyet sarayları da dahil olmak üzere yüzden fazla anıt, enkaza dönüştü.
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