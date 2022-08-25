Kiev'de hayat normale döndü

cumhuriyet.com.tr
25 Ağustos 2022 Perşembe, 12:02
<p>Rusya-Ukrayna Savaşı'nın üstünden geçen 6. ayda, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de restoranların ve barların dolduğu, konser biletlerinin tükendiği, parkların kalabalıklaştığı ve hayatın yeniden normale döndüğü görüldü.</p>

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın üstünden geçen 6. ayda, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de restoranların ve barların dolduğu, konser biletlerinin tükendiği, parkların kalabalıklaştığı ve hayatın yeniden normale döndüğü görüldü.

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<p>Kiev yetkilileri, savaş başladığında kaçanların yarısından fazlasının  geri döndüğünü tahmin ediyor. Yetkililer, ara sıra hava saldırısı sirenlerinin çaldığını ancak kontrol noktalarındaki denetimlerin gevşediğini belirtti. </p>

Kiev yetkilileri, savaş başladığında kaçanların yarısından fazlasının  geri döndüğünü tahmin ediyor. Yetkililer, ara sıra hava saldırısı sirenlerinin çaldığını ancak kontrol noktalarındaki denetimlerin gevşediğini belirtti. 

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<p>Gece 23:00'de sokağa çıkma yasağı olan kentte, sirenler çalsa dahi çok az insan sığınakta saklanmayı tercih ediyor. Kiev'in, bir Rus füzesi tarafından vurulmasının üzerinden haftalar geçti.<br data-mce-bogus="1"></p>

Gece 23:00'de sokağa çıkma yasağı olan kentte, sirenler çalsa dahi çok az insan sığınakta saklanmayı tercih ediyor. Kiev'in, bir Rus füzesi tarafından vurulmasının üzerinden haftalar geçti.

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